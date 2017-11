Article commandité

Il existe différents moyens de transport de marchandises. Parmi eux, on trouve notamment le transport maritime, particulièrement utile pour les relations internationales. Dans cet article, découvrez pourquoi privilégier le transport maritime pour l'exportation de vos produits.

Une grande sécurité

D’abord, sachez que le transport par voie maritime est celui qui offre le plus de sécurité à vos marchandises. C’est également celui qui présente le moins d’accidents de personnes ! Cette sécurité accrue vaut aussi bien pendant le chargement / déchargement que pendant le transport.

En optant pour le transport maritime pour exporter vos produits, vous bénéficiez donc de garanties de sûreté optimales. Notez qu’afin de transporter vos marchandises à l’étranger en toute sécurité, le mieux est de contacter un spécialiste en transport maritime international.

Un coût moindre

Ensuite, le transport maritime est le moins coûteux. À titre d’exemple, il coûte 30 fois moins cher que par voie terrestre ! Même si les délais d’acheminement sont assez longs, le transport maritime présente néanmoins un excellent rapport qualité-prix, surtout pour les longues distances.

Une importance capacité

En outre, le transport maritime est également apprécié pour sa grande capacité de chargement. Un bateau peut transporter des centaines de conteneurs, alors qu’un camion est limité à un seul voire deux.

Si vous devez exporter un grand volume de marchandises, cette solution est idéale !

Une pollution faible

Un autre avantage du transport maritime pour l'exportation de vos produits est sa pollution extrêmement faible. D’une part, un bateau consomme peu d’énergie, d’autre part il rejette peu d’éléments nocifs pour l’environnement.

L’acheminement par la mer est donc bien plus écologique que par voie aérienne ou terrestre !

Un transport fiable

Par ailleurs, le transport par la mer reste un des moyens les plus fiables pour l’exportation de marchandises. Celles-ci sont parfaitement sécurisées dans les conteneurs robustes et hermétiques. Elles sont ainsi acheminées sans écueil à destination.

De nombreuses possibilités

Pour finir, le transport maritime offre une grande flexibilité. Il convient aussi bien à l’acheminement de grandes quantités que de quelques produits.

De plus, il permet de transporter de nombreux types de marchandises : liquides / solides, produits dangereux (pétrole, substances chimiques, etc.), denrées alimentaires, ressources (minerais, charbon, engrais, etc.), équipements industriels, objets du quotidien, etc.

Conclusion

Si vous prévoyez d’exporter vos produits et que la voie maritime est envisageable, optez donc pour le transport maritime !