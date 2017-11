1200 petits marcheurs soulignent la Journée internationale des droits de l’enfant à Laval

Hier, à Chomedey, environ 1000 enfants, parents, citoyens, élus et représentants d’organismes communautaires et scolaires ont marché dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant, réaffirmant ainsi l’adhésion de la Ville de Laval à la démarche Municipalité amie des enfants.



La procession, qui a commencé à l’école les Quatre-Vents, s’est conclue par une courte cérémonie à l’hôtel de ville. Lors de celle-ci, cinq enfants ont lu des extraits des articles tirés de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, puis le maire, Marc Demers, la présidente de la Commission scolaire de Laval, Louise Lortie, et la directrice de la Maison des enfants Le Dauphin, Chantal Gignac, ont prononcé des allocutions, le tout agrémenté de la musique du groupe de percussionnistes Zuruba.



« Laval est la ville familiale par excellence. Elle se distingue par la place de choix faite aux enfants, et ce, tant dans son offre de loisirs accessibles et adaptés que par ses programmes et ses politiques, créés pour favoriser leur développement et assurer leur sécurité. Bref, les enfants sont au cœur des priorités de l’administration lavalloise », a souligné le maire, Marc Demers.



Activités locales

Outre la grande marche du quartier Chomedey, près de 200 enfants ont marché dans les quartiers Laval-Ouest, Fabreville et Saint-François, chapeautés par leur Maison de la famille locale. Notons aussi que cinq arénas lavallois, de même que la bibliothèque Germaine-Guèvremont, ont emboîté le pas cette année et organisé des activités ludiques afin de célébrer cette journée.



Une tradition lavalloise bien établie

La Ville de Laval collabore à l’organisation de cette marche depuis 2014, mais celle-ci existe depuis bientôt 20 ans grâce à la Maison des enfants Le Dauphin, qui en a fait une tradition du quartier Chomedey.



Rappelons que la Ville de Laval détient la reconnaissance Municipalité amie des enfants depuis le 27 mai 2014. À ce titre, elle s’engage, entre autres, à souligner chaque année la Journée internationale des droits de l’enfant. Celle-ci a lieu le 20 novembre, date anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui a été ratifiée à cette date en 1989 par 191 pays.