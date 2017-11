Les différents types de fenêtres

Article commandité

Chaque maison est différente et requiert des fenêtres ayant des spécificités précises. Tant au niveau esthétique que de la performance, bien choisir son type de fenestration est important. C’est pourquoi, lorsque vient le temps de changer l’une ou l’autre de vos fenêtres, un distributeur et installateur de fenêtres sur mesure peut vous aider à choisir les produits qui seront les plus appropriés à vos besoins.

Fenêtres sur mesure

Le choix est vaste lorsqu’il s’agit de fenêtres fabriquées sur mesure pour les résidences. Différents styles sont offerts en de nombreux modèles, matériaux et couleurs :

Fenêtres contemporaines en PVC ou hybrides (PVC et aluminium) à battant et à auvent;

Fenêtres classiques hybrides (PVC et aluminium) coulissantes, à battant et à auvent;

Fenêtres en bois massif (essences de pin, de chêne ou de merisier)

Ces fenêtres peuvent être personnalisées selon vos goûts en matière de peinture, de formes ou de carrelage. Il est aussi possible d’agencer les modèles, puisque le style des fenêtres coulissantes simples ou guillotines simples s’harmonisent parfaitement avec le style des fenêtres à battant.

Les fenêtres hybrides (en PVC et en aluminium) présentent une combinaison parfaite de matériaux pour protéger votre demeure: l’aluminium est très robuste tandis que le PVC procure une excellente protection contre le vent et le froid (et offre ainsi une efficacité énergétique supérieure).

Les fenêtres en bois massif apportent, quant à elles, un charme incomparable à une demeure tout en protégeant adéquatement celle-ci des intempéries. Elles peuvent être recouvertes d’un vernis protecteur transparent ou être teintes de différentes couleurs (au choix et personnalisables).

Par exemple, les produits de fenestration de la compagnie Lajeunesse (manufacturier reconnu depuis 20 ans pour ses fenêtres sur mesure ultra-performantes), offre des produits de qualité et performants. Votre maison sera équipée de fenêtres esthétiquement parfaites, mais pourra aussi faire face au vent et au froid de façon optimale.

Les fenêtres peuvent être dotées de différentes caractéristiques de fabrication qui optimisent leur performance, telles que des cadres et volets de fenêtres soudés, un système à triple coupe-froids, un système de barrure multi-points, des unités scellées double de 7/8 po ou triple de 1 1/4 pouce; une double cage à gypse de 1/2 po et 3/4 po intégrée au cadre, etc.

Esthétisme et performance

Pour bénéficier d’une protection supérieure contre le vent et le froid, toutes vos fenêtres doivent être certifiées ENERGY STAR®. Les fenêtres ainsi homologuées sont scellées (thermos) et procurent un rendement supérieur au niveau énergétique, tout en laissant mieux pénétrer la lumière naturelle.

Les fenêtres Lajeunesse sont composées d’un vitrage énergétique (Low-e) Clima Guard 80/70. Ce vitrage a été spécifiquement développé pour les climats très froids et permet de minimiser les pertes de chaleur tout en offrant une pénétration de lumière exceptionnelle. Ce produit de fenestration réduit donc les besoins en chauffage et en électricité.

Une fois le style de fenêtre choisi, les professionnels pourront procéder à l’installation de celles-ci. Vous profiterez ensuite, pendant de longues années, de belles fenêtres performantes et durables.