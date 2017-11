Épilation au laser versus épilation traditionnelle : on choisit quoi ?

Article commandité

Vous avez des poils superflus sur les bras, les jambes, le visage ou encore sous les aisselles et vous cherchez un moyen efficace de vous en débarrasser ? En matière d’épilation, il existe plusieurs techniques (à la cire, à la lumière pulsée, à l’électrolyse, au laser, etc.) vous permettant de renoncer à votre forte pilosité et d’améliorer l’apparence de votre peau. Dans cet article, nous nous penchons sur les différences entre l’épilation traditionnelle versus l’épilation au laser.

Qu’est-ce que l’épilation traditionnelle et quels sont ses avantages ?

Probablement la méthode la plus connue de toutes, l’épilation traditionnelle consiste à retirer les poils superflus sur la région désirée en ayant recours à de la cire. Il existe plusieurs types de cire : chaude, tiède, orientale, etc.

Dépendant du produit utilisé, celui-ci est appliqué sur la région visée et la cire permet d’arracher complètement les poils et de les faire disparaître pendant trois semaines. Les avantages associés à cette méthode sont que les poils disparaissent entièrement sur le coup. Qui plus est, lors de la repousse (environ trois semaines plus tard), les poils sont plus fins qu’ils étaient. L’épilation à la cire n’est pas trop dispendieuse ; c’est l’une des formes d’épilation les plus abordables qui soient.

Les inconvénients associés aux traitements à la cire sont que ces derniers peuvent être douloureux et désagréables, dépendant de la sensibilité de la peau de la personne qui les subit. Il faut également procéder régulièrement à des traitements afin de faire disparaître les poils qui repoussent.

L’épilation au laser : pour faire disparaître les poils de manière définitive

L’une des méthodes les plus efficaces qui soient, l’épilation au laser est devenue un incontournable en matière d’épilation dans le monde de la beauté et de l’esthétique. Et pour cause : par l’entremise d’un laser, cette forme d’épilation permet de détruire le follicule du poil et de faire en sorte qu’après plusieurs traitements, les poils disparaissent entièrement et ne repoussent plus.

Les avantages sont que les traitements sont rapides. L’épilation est complète et peut être pratiquée sur toutes les régions du corps, sauf autour des yeux. L’épilation au laser coûte en général moins cher que l’épilation à l’électrolyse. Ses désavantages sont qu’elle ne convient pas à tous les types de peau. Qui plus, est, elle peut être légèrement douloureuse, dépendant des personnes et des traitements. Néanmoins, elle est moins douloureuse que les traitements à l’électrolyse. Un autre désavantage est que la peau devient photosensible après les traitements, ce qui fait qu’il est déconseillé de s’exposer au soleil pendant plusieurs semaines ou mois après les séances.

Est-ce qu’il s’agit d’un traitement sécuritaire ?

L’épilation au laser faite par un professionnel est entièrement sécuritaire. Pour maximiser les résultats, il est conseillé d’avoir recours à des services professionnels pour ce traitement, puisqu’il nécessite des connaissances plus poussées que l’épilation à la cire. En outre, un traitement mal réalisé peut entrainer des effets secondaires indésirables sur la peau, tels que des taches ou des brûlures. Pour ces raisons, il est fortement recommandé de faire affaire avec un professionnel lorsque vient le moment de procéder à un traitement au laser.