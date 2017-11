Prothèses dentaires : avantages et inconvénients

Article commandité

Qu’elles soient complètes ou partielles, les prothèses dentaires amovibles ont pour mission de remplacer les dents naturelles que vous avez perdues, tant du point de vue esthétique que pratique. Bien qu’il existe d’autres solutions pour restaurer une dentition, les prothèses sont l’un des choix les plus populaires. Il existe donc plusieurs bonnes raisons de les adopter, mais aussi d’autres qui pourraient vous inciter à préférer une autre option.

Les pour

Les prothèses dentaires, aussi appelées dentiers, vous permettent de retrouver votre capacité à mastiquer les aliments comme lorsque vous aviez des dents saines, ou presque. Vous pouvez donc à nouveau manger les aliments que vous voulez et le faire de façon agréable. De plus, en redonnant sa forme naturelle à votre mâchoire, les prothèses rétablissent la qualité de votre élocution, puisque votre langue, vos lèvres, et vos joues sont désormais placées de façon adéquate.

Une autre bonne raison de choisir les prothèses dentaires est le prix. En effet, il s’agit d’une solution peu coûteuse et efficace pour remplacer les dents. Et comme elles sont assez faciles à entretenir, vous pouvez prolonger leur durée de vie sans trop de difficulté. Par ailleurs, leur fabrication est rapide, vous n’avez donc pas à attendre plusieurs semaines avant qu’on vous les donne.

Les contre

Il faut savoir que les prothèses dentaires s’appuient sur les gencives et tiennent beaucoup en place grâce à la succion, surtout pour les dentiers du haut de la bouche. Comme la forme des gencives, du palais et des os de la mâchoire peuvent se modifier au fil du temps par manque de stimulation, il se peut que cette succion devienne moins efficace.

Alors, même si les prothèses dentaires aident à retrouver une alimentation normale, il pourrait arriver qu’elles finissent par se déplacer en mangeant. De plus, certaines personnes demeurent incapables de mastiquer des aliments très croquants, comme des carottes notamment. D’autre part, en bloquant une partie des gencives et du palais, les dentiers masquent un peu les papilles, ce qui provoque une perte du goût et des sensations de température dans la bouche.

Un autre problème est que la durée de vie des prothèses dentaires est plutôt limitée, même avec un entretien optimal. Non seulement la forme des os et des gencives change, réduisant la succion, mais en plus, les prothèses s’usent et deviennent moins efficaces, en particulier pour manger. Il faut donc les remplacer. Il est recommandé de faire vérifier l’état de votre ossature tous les cinq ans.

Si vous désirez des solutions plus durables et moins dommageables pour votre santé buccale, un spécialiste pourra vous conseiller l’option d’implant dentaire la mieux adaptée à votre situation afin de simuler davantage les dents naturelles. La présence d’implants de titane dans vos gencives et votre ossature stimulera davantage vos muscles, prévenant ainsi les changements de forme de votre visage et de votre bouche. Ces solutions, bien que plus coûteuses, seront également mieux conçues pour faciliter une mastication normale. Mais peu importe votre choix, vous retrouverez certainement la confiance que procure un beau sourire.