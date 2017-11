Paysagement : pensez aussi à l’hiver !

Souvent, lorsque l’on pense au paysagement, la première image qui nous vient en tête est la saison estivale, la verdure, les fleurs, les soupers BBQ et les soirées autour du feu. Par contre, les décisions de paysagement devraient aussi être prises en fonction de l’impact de la saison froide, car cela peut vous faire économiser beaucoup d’argent et d’énergie en fin de compte. Avec le climat hivernal québécois aride, vous devez impérativement inclure cette donnée à l’équation. Que vous ayez besoin d’un paysagiste à Laval, Ahuntsic ou Montréal , vous devrez vous assurer qu’il connait les bonnes pratiques à adopter pour préserver votre aménagement paysager.

Protéger l’aménagement paysager durant l’hiver

Le temps froid et le paysagement peuvent être difficiles à faire coexister. Les vents froids, les basses températures, la neige et la glace peuvent jouer de mauvais tours et abîmer votre aménagement paysager . Les conditions météorologiques hivernales et le sel utilisé pour déglacer causent nombre de dommages paysagers coûteux ; des dommages à l’écorce des arbres, aux branches, aux racines, au gazon et aux plates-bandes. Voici quelques exemples d’éléments importants que votre paysagiste devrait considérer.