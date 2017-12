Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative est officialisé

Un an après l’annonce de sa mise sur pied, le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRÉ) tenait hier son Assemblée générale de fondation. Plus d’une cinquantaine de partenaires provenant des milieux scolaire, communautaire, politique, de l’emploi et de la santé s’étaient rassemblés pour confirmer le rôle et le mandat de ce regroupement, dont la mission est de mobiliser les acteurs provenant de tous les milieux, de développer des initiatives concertées et de sensibiliser tous les Lavallois et Lavalloises à l’importance de leur apport pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative dans la région.



Dans une ambiance festive soulignant son premier anniversaire, le RLPRÉ a présenté ses nombreuses réalisations de l’année 2016-2017, parmi lesquelles nous pouvons compter l’organisation des Journées de la persévérance scolaire, la tenue de consultations qui ont permis d’identifier les priorités régionales en matière de réussite éducative, ainsi que l’amorce d’un chantier régional portant sur la valorisation de la lecture. Notons aussi que depuis 2016, le RLPRÉ a octroyé plus d’un demi-million de dollars en soutien financier à des organismes de la région grâce à une entente avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur. Il est important de souligner que cette entente a d’abord été portée par la Table interordres de Laval, qui a assuré la gestion des fonds le temps de la mise en place du RLPRÉ.

L’Assemblée générale de fondation a permis aux divers partenaires d’adopter les règlements généraux qui prévoient entre autre un conseil d’administration de 13 personnes provenant de tous les secteurs concernés par la réussite éducative et la persévérance scolaire; l’éducation, la santé et les services sociaux, le social et communautaire, les affaires, l’emploi et le milieu municipal. Les partenaires présents ont réitéré leur volonté d’unir leurs forces afin que la persévérance et la réussite scolaires deviennent des priorités à Laval. « Nous voulons prioriser la réussite, nous voulons entendre les acteurs du milieu et surtout nous voulons nous assurer que les jeunes ont toutes les chances de réussir et qu’ils puissent bénéficier d’un bon départ à l’école, d’un bon départ dans la vie. Nous souhaitons qu’ils vivent des réussites tout au long de leur parcours scolaire, qu’ils choisissent une carrière qui les passionne et qu’ils contribuent au développement et à l’essor économique de la région », explique Mme Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval et membre du conseil d’administration provisoire du RLPRÉ.



Le RLPRÉ a saisi l’occasion pour lancer son nouveau site web www.rlpre.org, qui présente les projets portés par l’organisme et offre entre autres un portrait régional du décrochage et des tendances de diplomation. On peut y trouver plusieurs ressources destinées aux familles et aux intervenants sur des thématiques liées à la persévérance scolaire, dont l’éveil à la lecture, le développement des enfants, la conciliation études-travail et l’orientation scolaire. Le site inclut également un calendrier d’événements qui servira de vitrine aux activités locales et régionales en lien avec la cause.