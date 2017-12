Cet hiver, c’est dehors et dans le plaisir que ça se passe!

C’est un hiver bien rempli qui s’annonce à Laval, cette année. De la fin décembre jusqu’en mars 2018, une panoplie d’activités extérieures sont offertes aux Lavallois : fêtes, initiations sportives, pratique libre et rendez-vous animés. De quoi profiter pleinement des joies de la saison froide, peu importe l’âge. La programmation complète se trouve sur le site dehors.laval.ca.



« La Ville de Laval a à cœur l’animation de ses espaces publics. C’est pourquoi, hiver comme été, un programme riche en activités extérieures est proposé aux citoyens », souligne le maire de Laval, Marc Demers. Pour sa part, la responsable des dossiers jeunesse au conseil municipal, Isabella Tassoni, invite les familles lavalloises à utiliser les coffres à jeux mis à leur disposition dans 14 parcs et berges. « N’oubliez pas qu’il est également possible d’emprunter de l’équipement sportif (patins, barres d’apprentissage, tapis de glisse et raquettes à neige) dans 18 lieux municipaux de Laval », rappelle la conseillère de Laval-des-Rapides.



Dehors on bouge

Cet hiver, de nombreux rendez-vous d’initiations sportives se déroulent dans plusieurs parcs. Grâce aux conseils de moniteurs qualifiés, apprendre à patiner et à jouer au hockey n’a jamais été si agréable. Huit mini-patinoires dotées de demi-bandes et de mini-buts, situées dans les quartiers Chomedey, Laval-des-Rapides, Laval-Ouest, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Rose et Vimont, permettent par la suite de mettre en pratique ces nouveaux apprentissages. Quant aux patineurs et joueurs d’hockey accomplis, ils ont la possibilité de s’exercer sur l’une des 80 patinoires extérieures entretenues par la Ville, notamment, la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge, située au parc Émile à Laval-des-Rapides. Des sessions de cardio en plein air et de ski sont aussi accessibles dans certains quartiers sans oublier les rendez-vous glissade où des buttes de glisse sont aménagées. Les parcs Isabelle et Champfleury ainsi que la berge des Baigneurs, respectivement à Fabreville et Sainte-Rose, sont quant à eux les hôtes d’un concours de construction de bonhommes de neige et de châteaux forts.



Dehors on fête

Une vingtaine de fêtes gratuites vont célébrer les joies de l’hiver, dès janvier. Au menu : activités artistiques, jeux gonflables, patinage animé, chansons autour du feu, sports sur neige, carriole, ateliers de percussions, randonnées en raquettes, course à obstacles, présentation d’oiseaux de proie, et plus encore. Lors de ces événements, il est recommandé d’apporter une tasse pour siroter l’une des boissons chaudes servies sur place.



C’est à Laval en blanc, dans le Vieux-Sainte-Rose, que le coup d’envoi des fêtes d’hiver sera donné. Activités incontournables et belles nouveautés attendent les festivaliers du 26 au 28 janvier 2018. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Tout est gratuit!



Découvrez les grands parcs

Pour assouvir les envies de grandeur, il suffit d’aller faire un tour dans les quatre grands parcs de Laval :



· Berge des Baigneurs (13, rue Hotte, Sainte-Rose) ;

· Berge aux Quatre-Vents (925, rue Riviera, Laval-Ouest) ;

· Centre de la nature (901, avenue du Parc, Saint-Vincent-de-Paul) ;

· Parc des Prairies (5, avenue du Crochet, Laval-des-Rapides).



Des activités de toutes sortes sont au programme et de nombreuses installations sportives sont accessibles pour amuser les visiteurs. Lors d’un passage aux berges de Sainte-Rose et de Laval-Ouest ainsi qu’au parc des Prairies, une visite des structures de neige est tout indiquée.