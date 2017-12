4 astuces pour prendre soin de la peinture de sa voiture

Article commandité

Après 4 ou 5 années de bons et loyaux services, la peinture de votre automobile commence à perdre de son éclat : voici comment en prendre soin pour la faire durer.

Garder son auto à l'abri des agressions extérieures

Un abri pour automobile est une garantie de préservation de sa carrosserie, de sa peinture et de son vernis protecteur. Cet abri peut être permanent ou provisoire, pour passer la saison d'hiver par exemple. On en trouve d'ailleurs en location saisonnière.

Au Québec, les abris provisoires, ou garages d’hiver temporaires, sont autorisés entre le 1er octobre et le 30 avril. Le toit et les murs doivent être revêtus d’un seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue à cette fin ou des panneaux démontables de bois peint ou teint.

Un nettoyage régulier et attentif

La carrosserie est agressée en permanence par les projections sur la route et les conditions climatiques. Si aujourd'hui les peintures résistent mieux que d'antan, elles ne sont toutefois pas invincibles. Les impuretés accumulées peuvent devenir corrosives et attaquer le vernis ou le sous-bassement.

En particulier l'hiver, avec les projections de sel de déglaçage et les agressions du gel, les carrosseries automobiles souffrent. Un nettoyage régulier préservera leur intégrité et les protégera du calcium.

Quand les températures ne sont pas trop basses, vous devriez profiter d'un nettoyage voiture de qualité. Si l'emploi du jet sous pression est parfois nécessaire pour dégager certaines parties de l'emprise du gel ou de l'accumulation de neige brune (la « slush ») un nettoyage doux avec un shampooing auto est recommandé.

Le passage de cire peut être réalisé une fois avant la saison froide et une autre fois lorsque revient le soleil.

Soigner les jantes

Entrons dans les détails et ne négligeons toutefois pas le nettoyage des jantes pour un aspect élégant et éclatant. C'est un peu la touche finale pour laquelle vous emploierez une brosse allongée. Très souvent le nettoyage classique ne donnera pas satisfaction au niveau des jantes où s'accumulent poussières et résidus divers.

Coller des bandes de protection

Enfin, il n'est pas rare de s'équiper de bandes protectrices de carrosserie notamment aux endroits les plus délicats et les plus exposés aux petits chocs. Ce n'est pas un luxe quand on connaît le prix d'une nouvelle peinture.

Tout peut arriver surtout si votre auto séjourne longtemps dehors dans la rue : le passage de la souffleuse en hiver, les gens qui accrochent leur portière, les petits coups de panier sur les places de stationnement, etc.