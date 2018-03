Les camps de jour sont de retour!

L’arrivée du printemps marque souvent le début de la planification des vacances d’été. Avec la fin des classes, les parents cherchent des activités pour occuper leurs enfants. La Ville de Laval a une solution tout indiquée à leur proposer.

« Les camps de jour municipaux font partie d’une vaste offre de services à l’intention des familles », soutient Aline Dib, conseillère municipale du district de Saint-Martin et responsable des dossiers touchant la famille et les enfants. « La Ville de Laval a à cœur de répondre aux besoins des familles. C’est la raison pour laquelle elle s’est dotée d’une politique familiale depuis 2007 et qu’elle a été accréditée Municipalité amie des enfants en 2014 », ajoute Mme Dib.

Bien encadrés et abordables

Dans tous les quartiers, du 25 juin au 17 août, la Ville offre des camps de jour répartis sur 30 sites. Tout au long de l’été, huit thématiques seront abordées pour amuser les jeunes de 6 à 12 ans. Sécuritaires et agréables, les camps de jour proposés par la Ville sont très abordables, avec un tarif hebdomadaire aussi bas que 84 $ pour les détenteurs de la carte Avantages Laval. Tous les camps sont accrédités par l’Association des camps du Québec (ACQ) depuis 2013, ce qui atteste de la qualité des services offerts. Le personnel des camps est également qualifié et certifié DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur).

Cours de tennis

En plus des camps de jour municipaux, la Ville offre des cours de tennis dans une vingtaine de parcs, du début juillet à la mi-août. Une activité très accessible et parfaite pour profiter des joies de l’été.

Des dates importantes à retenir

Les inscriptions en ligne aux camps de jour débuteront le 11 avril 2018 à midi et se poursuivront jusqu’à la fin des activités en août. S’il s’agit d’une nouvelle inscription, les parents sont invités à créer leur dossier familial en ligne dès maintenant pour être prêts à inscrire leur enfant dès le 11 avril. Pour connaître les dates exactes des camps de jours estivaux et des thématiques abordées, consultez la page Camps de jour estivaux offerts par la Ville de Laval.

L’inscription aux cours de tennis se fait également en ligne, mais à partir du 25 avril 2018 à midi.

La description des cours offerts et les dates sont disponibles sur la page Cours et terrains de tennis du site Internet de la Ville de Laval

Brochure

Un été bien rempli et inscriptions en ligne

La brochure Un été bien rempli comprend tous les renseignements relatifs aux camps de jour municipaux, aux cours de tennis ainsi qu’aux cours de natation et activités aquatiques. Ces dernières sont offertes par le partenaire de la Municipalité, le Mouvement aquatique Laval. La brochure sera mise en ligne sous peu.



Inscription en ligne (camps de jour et tennis) : http://www.inscriptions.laval.ca/