Des étudiants dévoués à la Soirée révélation gourmande de la Fondation du Collège Montmorency

Le 15 mai prochain se tiendra la 4e édition de la Soirée révélation gourmande, événement phare de la Fondation du Collège Montmorency, présentée par Desjardins, au profit de notre relève de demain. Les convives auront le privilège de vivre une expérience gastronomique en compagnie d’un chef de renom et d'un sommelier invités. Ce grand cocktail dînatoire se tiendra sur scène de la Salle André-Mathieu, le mardi 15 mai 2018 à 18 h.

Au menu :

Bouchées gastronomiques et plaisir gourmand dirigés par notre chef invité, Jonathan Garnier

Mariage mets-vins commenté par notre sommelier, Patrick Blondin

Service offert par plus de 50 étudiants bénévoles du Collège Montmorency

Encan silencieux de plaisirs épicuriens et plus encore

Les étudiants du Collège joueront un rôle majeur dans cet événement puisqu'une cinquantaine de ceux-ci ont accepté d'être bénévoles. Hôtesses et hôtes, serveuses et serveurs, cuisinières et cuisiniers provenant des programmes de Techniques de tourisme, Techniques de sécurité incendie et Gestion d'un établissement de restauration sauront vous accueillir lors de la soirée.

« À la Fondation du Collège Montmorency, la confiance de nos donateurs est notre bien le plus précieux. C’est grâce à la solidarité de toute la communauté que nous pouvons poursuivre notre mission d’inspirer, d’encourager et d’accompagner les étudiants dans leur parcours d’études supérieures afin qu’ils en ressortent grandis, engagés et ouverts. Le 15 mai prochain, soyez des nôtres et venez faire une différence auprès de notre relève. », témoigne Christine Laprise, directrice générale de la Fondation du Collège Montmorency.

Les billets et les forfaits VIP, incluant une table cocktail réservée et 10 billets, sont présentement en vente au coût respectif de 200 $ et 2 500 $. Faites vite, les billets s’envolent rapidement! Pour réserver votre place, visitez la page de l’événement ici.