Laval félicite la Ville de Québec pour son projet de transport structurant

Après avoir pris connaissance de la proposition de transport structurant rendue publique aujourd’hui par la Ville de Québec, Laval tient à féliciter la capitale nationale pour la qualité du projet soumis.

« Nous sommes vraiment impressionnés par l’envergure et la pertinence du projet de réseau structurant incluant un tramway jumelé à un "trambus" rendu public aujourd’hui par la Ville de Québec. Il semble que l’administration municipale de la capitale nationale ait été à l’écoute de ses citoyens et que le projet a été bien mûri, bien ficelé et bien reçu par le gouvernement provincial », commentait le maire Demers.

Laval se réjouit ainsi de constater que les gouvernements semblent ouverts aux propositions des municipalités qui travaillent toujours avec l’objectif d’améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. « L’accueil réservé par le gouvernement du Québec à cette annonce nous confirme que le message est entendu. Les projets où les citoyens y trouvent leur compte à travers une mobilité plus accessible, conviviale et efficace sont accueillis favorablement, ce qui est de très bon augure », ajoutait le maire Demers.

Le maire en a profité pour rappeler que les besoins en matière de transport collectif et de mobilité durable sont criants pour plusieurs villes, dont celles situées au nord de Montréal. « L’importante croissance démographique de notre région contribue à augmenter la congestion routière. Il devient impératif de trouver des solutions afin d’en diminuer l’impact sur la population », arguait le maire de Laval, 3e ville en importance au Québec.

En effet, selon un sondage portant sur les préoccupations de mobilité réalisé pour la Société de transport de Laval à l’été 2017, 86 % des répondants croient que les embouteillages affectent leur qualité de vie et 80 % estiment que la congestion routière s’est aggravée au cours des 5 dernières années.

Forum sur la mobilité durable et le transport collectif

Rappelons que c’est le 23 avril prochain qu’aura lieu à Laval le Forum sur la mobilité et le transport collectif. Ce mouvement sans précédent réunira les sept maires de la MRC de Thérèse-De Blainville, les sept maires de la MRC de Deux-Montagnes ainsi que les maires de Laval, de Terrebonne, de Mascouche, de Saint-Jérôme et de Mirabel. Ensemble, ils uniront ainsi leurs voix pour dégager des propositions durables pour contrer la congestion routière, qui affecte la qualité de vie des quelque 850 000 citoyens concernés.