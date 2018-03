8 solutions pour lutter contre le stress

Article commandité

Il n'est plus à nier aujourd'hui que le stress est source de nombreux problèmes de santé. Il existe plein de petites solutions qui sont autant de remèdes déstressant avant de se laisser envahir par le stress.

Le stress cet ennemi dont on peut canaliser l'énergie

Selon des statistiques de 2012, l'activité principale est la source de stress la plus importante chez les personnes touchées (dans un tiers des cas) et les hommes en seraient plus victimes que les femmes au Québec.

Le stress quotidien est un ennemi difficile à détecter parfois, mais il est évitable. C'est toutefois une formidable source d'énergie mal employée qu'il est possible de rediriger et de canaliser.

Vous sentez monter le stress ? Pensez que c'est une source d'énergie de meilleure utilité que de laisser venir la colère !

Solutions rapides anti-stress

Le Centre d'études sur le stress humain (CESH) de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal préconise différentes recettes faciles à mettre en œuvre pour lutter contre le stress. Par exemple :

utiliser efficacement l'énergie accumulée (marcher, faire du vélo, un bon repas, etc.)

visualiser quelque chose de plaisant et ainsi modifier le sens du message envoyé au cerveau

s'amuser, trouver une source de rire

user de bienveillance et de bonté pour diminuer notre réponse au stress

Se créer du temps

Le stress est parfois lié au manque de temps pour tout accomplir dans une journée. Comment concilier travail, vie de famille et loisirs ?

Déguster un repas tout prêt permet par exemple de se dégager du temps et de limiter le stress lié à la planification suivie de la préparation des repas.

Surveiller son alimentation

Mais la consommation excessive de malbouffe (graisses saturées, excès de sel et de sucres, etc.) augmente encore notre réponse au stress. Il est donc important de choisir des repas équilibrés, d'éviter le grignotage et de surveiller ses excès.

Manger des fruits et légumes frais procure rapidement une sensation de bien-être car le corps est rassasié en apports nutritionnels essentiels : fibres et vitamines.

La respiration abdominale

La respiration abdominale est la base des méthodes de relaxation comme le yoga ou la sophrologie. Commencez par inspirer profondément en gonflant le ventre : la cage thoracique et les épaules remontent en même temps ; puis expirez lentement par la bouche.

Répétez ce geste, en prenant le temps, quelques fois de suite, et vous sentirez immédiatement les effets positifs. Pensez-y quotidiennement, au bureau, en voiture, à la maison.