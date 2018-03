5 solutions pour retrouver une bonne confiance en soi

Article commandité

La timidité, le stress, le manque d’estime de soi, l’incapacité à dire non ou à prendre la parole en public sont les symptômes manifestes d’un manque de confiance en soi. Ils sont non seulement socialement handicapants, mais nous empêchent aussi de nous épanouir sur le plan personnel. Or, ils sont la représentation d’un sentiment subjectif, d’une représentation de soi injuste. Quelles sont les causes ? Une succession d’échecs, des remarques blessantes ou des complexes par rapport à son image. Peu importe, voici 5 solutions pour vaincre ses peurs.

L’hypnose

Recourir à l’hypnose est efficace si votre manque de confiance en vous fait suite à un traumatisme. Le plus souvent on l’a oublié et on ne peut pas en parler avec un psychothérapeute, car il est enfoui en soi. Le blocage est pourtant bien là : des paroles blessantes d’un professeur, d’un membre de votre famille dans l’enfance ou de vos camarades vous ont contraints à l’isolement, la prise de parole en public est impossible. L’hypnose permet alors de débloquer l’événement.

Faire du théâtre d’improvisation

Le théâtre d’improvisation provoque des situations idéales pour vaincre la timidité. La spontanéité du jeu, l’absence du regard de l’autre permet aux différentes personnalités de s’exprimer. Personne n’est exclu dans la mesure où les histoires exprimées viennent compléter et enrichir celles des autres.

Prendre soin de son corps

Un esprit sain dans un corps sain ! L’adage est le plus vieux du monde. Le sport améliore le bien-être. Et vous êtes en action, ce que votre manque de confiance en vous ne permet pas. Le sport est aussi l’occasion de développer chez vous des compétences insoupçonnées. Dans un club, vous vous ferez en plus des amis. Choisissez plutôt un sport collectif.

Prendre en charge ses complexes

Si quelque chose vous gêne, agissez. On est souvent complexé par son apparence, le plus souvent par son sourire, première porte de la relation sociale. Choisir un traitement de blanchiment des dents très sécuritaire peut vous aider à reconquérir votre estime de vous.

Faire du bénévolat

Se consacrer aux autres permet de ne plus focaliser sur soi. Le bénévolat en ce sens renforce la résilience, il rend heureux. Les bienfaits de la générosité ont été démontrés : meilleur sommeil, ouverture du cerveau, plus grande capacité fonctionnelle. Les gens qui font du bénévolat ont un taux de dépression bien plus faible.

La confiance en soi se cultive. Il suffit de le vouloir.