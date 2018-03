Comment optimiser efficacement la gestion du temps en entreprise ?

Pour cela, il faut lister et hiérarchiser les tâches : ce qui est important, mais pas urgent, ce qui est urgent, mais pas important, ce qui est urgent et important. Tout le reste, vous pourrez le supprimer. En mesurant le degré d’urgence, vous pourrez ainsi évaluer les conséquences financières ou techniques pour votre entreprise.

La deuxième étape sera d’estimer le temps nécessaire pour accomplir chacune de ces tâches. On est toujours plus productif quand on canalise son énergie dans un temps et une tâche donnés. Imposez-vous aussi des dates butoirs.