7 méthodes pour restaurer un sourire irrésistible

Le remodelage est intéressant pour rectifier la longueur des dents à condition que l’encombrement soit modéré. Le dentiste les lime et les polit jusqu’à la taille souhaitée.

Les petites réparations à l’aide de résine composite durcie à la lumière camouflent les espaces, les tâches et les dents cassées.

Les facettes dentaires en porcelaine sont idéales sur les dents ébréchées, tâchées, jaunies, de formes inégales. Elles seront bien plus durables que la résine composite.

La couronne restaurera une dent endommagée. En cas de perte de dents, les implants dentaires seront la solution à la fois la plus esthétique et la plus viable pour l’os de la mâchoire.