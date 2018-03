6 astuces pour boucler des fins de mois difficiles

Article commandité

Rien de plus angoissant que de finir le mois à découvert ou de commencer le suivant dans le rouge ! Ne pas savoir comment payer son loyer ou ses factures est une grande source de stress. Voici donc quelques astuces pour vous épargner des fins de mois difficiles.

Dépenser moins

Une lapalissade diriez-vous et pourtant, en gérant mieux vos revenus, vous pourriez équilibrer votre budget. Listez vos dépenses essentielles, éliminez le reste.

Comparez les prix avant d’acheter, dénichez les bonnes affaires sur Internet, c’est souvent moins cher. Il existe des comparateurs de prix pour les assurances et les forfaits téléphone. Il est possible également de consulter les circulaires en ligne pour guetter les promotions en épicerie, des sites de coupons de réduction ou même des sites qui vous permettent de vous faire rembourser vos courses en scannant les codes-barres des produits sélectionnés!

Devenir client mystère

Un bon plan pour aller au restaurant par exemple et toucher en plus de l’argent ! Vous êtes payé pour tester un produit ou un service en vous faisant passer pour un client lambda. Il ne vous reste plus ensuite qu’à remplir le questionnaire de satisfaction et de le renvoyer à qui de droit.

Donner des cours

Vous avez un talent en musique, vous parlez couramment une langue étrangère, vous êtes un fin bricoleur ? Pourquoi ne pas générer des revenus supplémentaires en donnant des cours particuliers ? Si vous n’avez pas le temps, créez une formation en ligne sur You Tube par exemple, c’est très tendance et rémunérateur.

Faire un prêt

Obtenir un prêt sur salaire à court terme est parfois la bonne solution pour payer un imprévu et ne pas être à découvert. Vous remboursez la somme avancée dès que vous percevez votre salaire. Il ne vous reste plus qu’à faire attention à vos dépenses ce mois-là. Ces prêts sont conçus pour pallier une situation d’urgence.

Participer à des sondages rémunérés

Les sondages rémunérés se remplissent en ligne et ne sont pas chronophages, 15 minutes tout au plus en général. Nombreuses sont les entreprises qui réalisent des études de marché pour lancer un nouveau produit. Attention toutefois aux arnaques possibles!

Vendre ses photos

Vous êtes doué en photographie ? Les photographes amateurs de talent publient leurs photographies sur des banques d’images. Avec un portfolio d’une centaine de photos, vous pourriez toucher des revenus supplémentaires en droits d’auteur.

Exploiter ses idées, faire attention à ses dépenses épargne bien des soucis d’argent.