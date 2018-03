Le comité Région au travail, composé du Centre local de développement économique des Moulins (CLDEM), de la Comission scolaire des Affluents (CSA) et du Centre local d'emploi de Terrebonne, annoncé le 21 mars la tenue de la 19e édition du Salon de l'emploi des Moulins les 20 et 21 avril prochain. Cette annonce s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise Xpertdoc Technoologies.

De nombreuses ressources sur place pour les chercheurs d'emploi

Les chercheurs d'emploi auront l'occasion de rencontrer directement les recruteurs de plus d'une vingtaine d'entreprises de la région : « Une centaine de postes sont pourvus à chaque édition, ce qui explique pourquoi le Salon est devenu un incontournable pour les chercheurs d'emploi d'année en année », a affirmé M. Michel Girard, directeur du Centre local d'emploi de Terrebone.

Une signalétique et un agencement revisités permettront aux participants de trouver de manière simple et rapide de postes qui correspondent à leurs attentes dans les différentes catégories d'emploi représentées, qu'elles exigent une formation technique ou professionnelle : administration et gestion, commerce et services, production, stages.

Autres ressources disponibles sur place :

Des organismes de soutien en matière de recherche d'emploi;

Un soutien à la rédaction de CV;

Un babillard de l'emploi géré par des spécialistes;

Des accès au site Web de Placement en ligne d'Emploi-Québec.

« La MRC les Moulins, une terre riche en possibilités »

Lors de l'édition 2018, l'accent sera mis sur la promotion et la mise en valeur des entreprises de la région auprès des chercheurs d'emploi : « Nos entreprises sont dynamiques et innovantes. Elles sont un véritable moteur économique pour toute la région, mais également une vitrine de l'attractivité de la MRC les Moulins » , a évoqué Pierre Daviault, commissaire industruiel au CLDEM. « Il était donc important pour nous de les promouvoir et de mettre de l'avant leurs réussites lors du Salon de l'emploi 2018. »