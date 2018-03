Un premier projet « Sous les pavés » à Laval

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le Mouvement PlantAction annonce un partenariat avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal pour la transformation de sites asphaltés en espaces verts collectifs à Laval d’ici 2020. Le projet est réalisé dans le cadre de l’initiative Sous les pavés du Centre d’écologie urbaine de Montréal, qui vise à mobiliser les communautés locales pour libérer le sol, collectivement et à la main, dans six régions du Québec. Le Groupe Banque TD octroie un levier financier de 180 000 $, aussi dévoilé aujourd’hui, qui bénéficiera directement aux sept organismes leaders de projets Sous les pavés.

Gestion durable des eaux de pluie

Financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat, Sous les pavés est tout d’abord un projet d’adaptation aux changements climatiques. L’intensité et la fréquence des évènements météorologiques extrêmes sont augmentées par les changements climatiques. Ce phénomène, jumelé à l’imperméabilité des surfaces en ville, occasionne des coûts importants pour la collectivité. Il est donc pertinent de trouver des solutions créatives pour lesquelles les citoyens sont parties prenantes.

« Les infrastructures vertes permettront de réduire l’assèchement des sols, les refoulements d’égout et la pollution de l’eau, en plus de créer des espaces chaleureux, vivants et durables avec et pour les gens. Il s’agit là d’un pilier d’engagement essentiel pour la TD, cadrant parfaitement avec son initiative #EspacePourTousTD, dont l’objectif est de soutenir la revitalisation et la création d'espaces verts partout au pays », souligne M. Stéphan Bourbonnais, premier vice-président et directeur régional pour l'est du Canada, Gestion de patrimoine TD, et président du conseil d’administration de la Fondation TD des amis de l’environnement au Québec.

7 organismes leaders de projets Sous les pavés dans 6 régions

D’ici 2020, une douzaine de projets de dépavage seront réalisés par les citoyens de six régions du Québec. Grâce à un partenariat avec le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec et au Réseau québécois de revitalisation urbaine intégrée, sept organismes locaux pilotent les projets dans leur région respective. « Le slogan de PlantAction : Moins de gris + de vert pour un avenir + rose; annonce les couleurs de notre organisme et résume assez bien l’équation que nous tentons de résoudre avec la participation des citoyens pour le bénifice des générations actuelles et futures. C’est donc avec enthousiasme que nous accueillons ce mandat de porteur local pour le projet Sous les pavés », exprime Enrico Asselin, président et cofondateur du Mouvement PlantAction.

« Avec Sous les pavés, nous misons sur l’urbanisme participatif pour développer le pouvoir d’agir des citoyens face aux changements climatiques. Le rôle du Centre d’écologie urbaine de Montréal est entre autres d’accompagner et d’outiller les organismes locaux pour qu’ils deviennent des leaders dans leur communauté », se réjouit Véronique Fournier, directrice générale de l’organisme.