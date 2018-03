La Ville de Laval participe à HOP!, le Sommet du commerce de détail

Des représentants et des détaillants de Laval ont participé à HOP!, le Sommet du commerce de détail, qui se déroulait à Montréal les 20 et 21 mars.

Le maire suppléant de Laval, vice-président du comité exécutif et responsable des dossiers économiques, David De Cotis, le directeur général adjoint au Développement économique, Marc Tremblay, le président-directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, Léopold Turgeon et le directeur de la formation continue et des services aux entreprises du Collège Montmorency, Pierre Tison, accompagnaient huit détaillants lavallois à cet important événement regroupant les acteurs clés du secteur commercial.

Ayant pour thème Propulser votre entreprise, le Sommet a proposé une programmation riche et des plus intéressantes. D’ailleurs, quelques entreprises lavalloises étaient au nombre des conférenciers : Shan, Oberson et Bicycles Quillicot, tous des acteurs importants du secteur commercial à Laval.

« Notre présence au plus important événement du secteur du commerce de détail au Québec et celle des six détaillants lavallois qui nous accompagnaient était essentielle. De fait, cet événement s’inscrit parfaitement dans la continuité de la démarche entreprise en février dernier lors du Forum innovation commerce. Le commerce de détail est en pleine transformation et les détaillants lavallois, comme tous ceux du Québec, doivent prendre part au virage afin de demeurer compétitifs », a mentionné David De Cotis.

La délégation lavalloise était composée des détaillants suivants :

Amal Bencheqroun, Amal : couture moderne et traditionnelle marocaine, vente d’habits et comptoir de nettoyage

Frédéric Bourbon, Colobar : détaillant spécialisé en peinture et décoration

Danielle Campeau, ABCD Laine : boutique de produits de laine et cours offerts

Anca Cercel, Institut Anca : fournisseur de bougies, de parfums et de produits cosmétiques

Julie Faucher, Studio Équilibra : spécialiste dans l’ajustement de prothèses mammaires et de soutiens-gorge adaptés

Mélanie Loubier, Loubier : créateur de sacs à main, de porte-monnaie, d’étuis à maquillage ou à crayons

Sophie Poupart, Boutique Yolande Rivest : boutique de vêtements de distinction pour femmes

Schamma Rosidor, Ayacaona : fabricant de produits capillaires naturels et biologiques

Sur la photo : Amal Benchegroun, Amal - Sophie Poupard, Boutique Yolande Rivest - Anca de Cercel, Institut Anca - Pierre Tison, directeur formation continue et services aux entreprises, Collège Montmorency - Julie Faucher, Studio Équilibra - Marc Tremblay, directeur général adjoint – Développement économique, Ville de Laval - David De Cotis, maire suppléant de Laval, vice-président du comité exécutif et responsable des dossiers économiques, Ville de Laval - Léopold Turgeon, président-directeur général, Conseil québécois du commerce de détail - Danielle Campeau, ABCD Laine - Mélanie Loubier, Loubier - Schamma Rosidor, Ayacaona - Frédéric Bourdon, Colobar