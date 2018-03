La Ville de Laval subventionne trois projets d’économie sociale

La Ville de Laval est fière de contribuer au financièrement de trois projets d’organismes locaux, soit Au jardin de la famille de Fabreville, l’Association lavalloise des personnes aidantes et La Centrale des artistes. Ces subventions sont accordées à la suite d'une décision du comité exécutif d’approuver les recommandations du comité Fonds d’Économie Sociale (FES).

L’Association lavalloise des personnes aidantes (ALPA) reçoit une subvention de 30 000 $ pour mettre en œuvre son projet d’agrandissement de ses locaux en vue de créer un centre multiservice qui permettra d'assurer du répit en organisation (centre de jour).

L’organisme Au jardin de la famille de Fabreville reçoit une subvention de 5 433 $ pour réaliser une étude de marché sur diverses possibilités de développement et sur l’identification d’opportunités à saisir.

La Centrale des artistes bénéficie d’une subvention de 5 000 $ pour réaliser une planification stratégique dans un contexte de forte croissance.

« La Ville de Laval a pour objectif de favoriser et de soutenir l’entrepreneuriat collectif, l’essor des entreprises à vocation sociale et l’innovation sociale. Nous reconnaissons l’apport des entreprises et des organismes d’économie sociale dans le développement d’une ville prospère. En ce sens, nous sommes très heureux d’accorder un appui financier à ces trois organismes, qui jouent un rôle important dans la collectivité », a fait valoir le maire de Laval, Marc Demers.

« L’économie sociale revêt une importance toute particulière à Laval et nous posons des gestes concrets pour l’appuyer à travers des partenariats, un accompagnement stratégique et notre Fonds d’Économie Sociale. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous soutenons ces projets de trois acteurs clés du milieu », a ajouté Ray Khalil, conseiller municipal du district de Sainte-Dorothée, responsable des dossiers de l’économie sociale.

Détails du FES

Géré par le Service du développement économique de la Ville de Laval, le FES est disponible pour la création d’entreprises, de coopératives et pour des projets d’économie sociale pilotés par des organismes à but non lucratif. Il consiste à offrir une aide financière ainsi que de l’accompagnement afin de favoriser le développement de l’offre ou de contribuer au rayonnement de l’économie sociale à Laval. Pour en savoir plus sur le programme :lavaleconomique.com/fr/ financement.