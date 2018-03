Les différents types de chirurgies des seins

Article commandité

Vous désirez améliorer l’apparence de votre poitrine ? Que vos seins soient trop petits, trop gros, trop espacés ou encore abîmés à la suite d’une chirurgie, sachez qu’il est possible de corriger leur apparence à l’aide de différentes opérations pratiquées par des chirurgiens. Voici les différentes possibilités qui s’offrent à vous en matière de chirurgie des seins.

L’augmentation mammaire

Probablement la plus populaire de toutes, l’augmentation mammaire consiste, comme son nom l’indique, à augmenter le volume de sa poitrine en procédant à l’insertion de prothèses sous la glande mammaire. Pratiquée par un chirurgien, l’opération permet de modifier considérablement la taille ou la forme de ses seins en optant pour différents modèles de prothèses en fonction de ses besoins.

Cette opération est souvent demandée par les femmes qui n’ont jamais eu de poitrine développée ou encore dont les seins se sont transformés à la suite d’une grossesse. Elle est aussi populaire auprès des jeunes filles travaillant dans des environnements hypersexualisés : barmaids, serveuses, stripteaseuses, actrices de cinéma, etc. Le principal avantage offert par cette opération est qu’elle permet d’avoir un buste mieux proportionné et plus attrayant.

La réduction mammaire

Pouvant être pratiquée sur les femmes dès l’âge de 16 ans, la réduction mammaire consiste également, comme son nom l’indique, à réduire le volume de seins trop volumineux pour la taille d’une femme ou encore de seins qui ne sont pas de la même grosseur. Durant entre une et deux heures, la chirurgie permet d’enlever l’excès de graisse et de peau permettant ainsi de réduire la taille et de changer la forme des seins. Cette chirurgie peut être pratique pour celles qui souffrent de maux de dos ou encore de problèmes d’habillement, pour ne nommer que ces inconvénients. L’avantage offert par cette chirurgie est qu’elle élimine les douleurs lombaires et qu’elle permet d’avoir une poitrine plus adaptée à sa physionomie.

Le redrapage mammaire

Consistant à repositionner le mamelon afin de redonner au sein son galbe, ce type de chirurgie est utilisé pour corriger une poitrine dont les mamelons sont trop bas ou encore qui s’affaisse après une grossesse ou encore en raison du vieillissement. Lorsque la poitrine s’affaisse, on parle alors de ptose mammaire. Dans tous les cas de redrapage mammaire, le rôle du chirurgien est de remodeler les seins en pratiquant une concentration de la glande mammaire pour aider la patiente à retrouver une poitrine plus harmonieuse, soit des mamelons plus hauts et une poitrine plus ferme.

La reconstruction mammaire

Cette autre forme de chirurgie mammaire consiste à reconstruire un sein après qu’une patiente ait subi une opération destructrice des seins. Les femmes qui ont eu un cancer du sein par exemple et qui ont subi une ablation partielle ou complète de leurs seins, sont susceptibles d’avoir recours à ce type de chirurgie. Il existe différentes techniques pour reconstruire les seins : pour ce faire, le chirurgien peut soit utiliser des implants ou encore les tissus de la peau de la patiente. Le principal avantage de cette opération est qu’elle permet d’aider les femmes qui souffrent d’un cancer du sein à retrouver leur estime de soi.