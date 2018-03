De la brique à la pierre : pour des espaces de vie qui ont du cachet !

Article commandité

Vous êtes en train de refaire votre aménagement paysager et vous êtes à la recherche d’idées de décors et de matériaux tendance, pour donner de la vie à votre extérieur? Dans cet article, nous vous parlons de la brique et de la pierre, des matières qui sont très utilisées dans le domaine de l’aménagement extérieur. Et pour cause, on peut les utiliser à toutes les sauces, pour réaliser différents projets, et pas seulement pour des murets de jardin ou de soutènement.

Utilisés à bon escient, ces matériaux ont le pouvoir de créer des espaces de vie tendance et personnalisés qui vous donneront envie de vous retrouver à l’extérieur pour passer du bon temps en compagnie de vos proches. Voici quelques exemples de projets que vous pouvez réaliser avec la brique et la pierre.

Pierre naturelle, pierre décorative ou pierre murale

Très durable et esthétique, la pierre peut être utilisée comme pierre décorative ou pierre murale afin de rajouter une touche distinctive à votre décor. Un mur de foyer extérieur ou encore un projet de maçonnerie, par exemple, peuvent être construits en utilisant de la pierre décorative ou murale.

L’avantage de ce matériau est qu’il est moins coûteux que la pierre naturelle. Il est aussi plus mince et plus facile à transporter. Il existe différents modèles et couleurs de pierres, ce qui fait en sorte que les possibilités de décor sont infinies pour votre cour ou jardin.

La pierre naturelle, quant à elle, permet d’ajouter une touche d’élégance et de noblesse à vos escaliers, vos entrées de cour ou de jardin, vos contours de piscine, ou encore vos murets de soutènement. Qu’il s’agisse de pierre naturelle ou de pierre décorative, vous êtes assuré d’effectuer un choix durable et tendance en optant pour ce matériau pour vos projets d’aménagement paysager.

Les avantages de la brique en aménagement paysager

Pour sa part, la brique n’est pas seulement utilisée pour les projets de maçonnerie et de revêtement extérieur. Elle peut également servir de matière première pour des projets de murets de jardin, de contours de piscine, d’entrées de garage, de murs décoratifs ou de tout autre projet d’aménagement extérieur.

Au même titre que la pierre décorative, la brique permet d’enjoliver votre extérieur en créant des effets de style et des décors des plus personnalisés et réussis. Se déclinant en différents modèles et couleurs (brique reconstituée, brique d’argile cuite, brique délavée, brique au fini classique, etc.), elle est idéale pour recouvrir un mur de foyer extérieur ou encore des murs de cuisine extérieure.

Quelle matière choisir entre la brique et la pierre ?

Le choix des matériaux dépend en grande partie du style que vous désirez créer et de votre budget. Chose certaine, autant la brique que la pierre sont d’excellents choix en matière de maçonnerie, de revêtement extérieur et de projets d’aménagement paysager. Ces matériaux permettent de créer des espaces de vie invitants et tendance, qui vous donneront envie de passer plus de temps à l’extérieur.