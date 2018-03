Conseils pour l’entretien de son pare-brise

Article commandité

Le pare-brise est l’une des composantes les plus importantes pour assurer la sécurité des passagers en voiture. En effet, c’est par son entremise que sont protégés les occupants d’une voiture en cas d’impact ou d’accident, puisque la vitre est la première structure à encaisser les coups.

Il importe donc que le pare-brise soit le plus solide possible afin de vous offrir une bonne protection en cas d’impact. La clé, pour y parvenir, c’est de bien entretenir votre pare-brise. Mais qu’entend-on exactement par l’entretien de son pare-brise et que faut-il faire au juste pour maximiser son efficacité? Petit tour d’horizon de la question.

Réparation ou remplacement de pare-brise?

L’un des premiers éléments à vérifier, au moment d’effectuer l’entretien de sa vitre d’auto, est l’intégrité de la structure. Sachant qu’un simple grésillon peut occasionner un éclat dans sa vitre, en cas de fissure, il importe de se demander si on devrait procéder à un remplacement complet de sa vitre ou encore à une simple réparation.

Tandis que la réparation de pare-brise consiste à corriger les éclats laissés dans la vitre, le remplacement complet consiste à retirer la vitre pour la remplacer par une autre. Le remplacement est recommandé dans les cas de vandalisme ou encore d’importantes fissures occasionnées par des roches ou encore des branches d’arbre.

Dans ces cas, il ne faut pas attendre avant de procéder au remplacement de sa vitre d’auto. Dépendant de l’emplacement de la fissure, certaines réparations peuvent être plus urgentes à effectuer que d’autres. Si la fissure se situe à la hauteur du niveau des yeux du conducteur et mesure plus de deux centimètres de long, il est conseillé de procéder au remplacement de son pare-brise. En revanche, si les trous sont plus petits et se trouvent du côté passager, une simple réparation de pare-brise peut permettre de corriger le tout.

Dans tous les cas de fissure, il est conseillé de ne pas attendre et de consulter un spécialiste afin d’obtenir un avis sur la question. Qui plus est, une réparation de pare-brise est beaucoup moins coûteuse qu’un remplacement complet. Bien entretenir sa vitre et effectuer les corrections appropriées sur une base régulière vous permet donc d’économiser de l’argent.

Vérifier l’état des essuie-glaces

Au moment d’effectuer vos réparations, veillez également à faire enlever toutes les rayures ou encore les égratignures qui pourraient vous empêcher de jouir d’une visibilité optimale sur la route. La moindre rayure peut réduire votre visibilité et ainsi contribuer à augmenter vos risques d’accident, surtout le soir.

Au moment de procéder à l’entretien de votre vitre, n’oubliez pas également de faire vérifier l’état de vos essuie-glaces. Des balais d’essuie-glaces endommagés peuvent grafigner la structure de votre vitre, en plus de ne pas être en mesure de balayer correctement la surface de votre pare-brise.

Bien nettoyer son pare-brise

Pour vous assurer une bonne visibilité en tout temps, il est également conseillé de conserver sa vitre propre en toute saison. Un simple nettoyage maison fait avec des produits nettoyants et de l’eau chaude peut suffire. Sinon, il existe des produits spécifiques permettant d’enlever les taches tenaces, telles que celles d’excréments d’oiseaux. Il est conseillé de procéder au nettoyage de sa vitre (extérieure et intérieure) environ une fois par mois.