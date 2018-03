Congé pascal : ouvert ou fermé ?

Le congé pascal commence aujourd'hui, le 30 mars 2018, avec le Vendredi saint, et se poursuit jusqu'au lundi 2 avril, lendemain de Pâques. Pour l'occasion, L'Écho de Laval propose à ses lecteurs une liste partielle des commerces et des établissements qui seront ouverts et fermés à Laval et au Québec de manière générale.

Les commerces, les épiceries et les centres commerciaux sont ouverts en ce Vendredi saint et le seront de même le lundi 2 avril. Ils seront fermés dimanche, à Pâques. Les banques sont fermées aujourd'hui alors qu'elles seront ouvertes lundi, pour la plupart d'entre elles. Fermeture complète pour les bureaux de Postes Canada, sans compter une suspension du courrier durant ces jours. La Société des alcools du Québec (SAQ) est ouverte aujourd'hui et lundi, mais sera fermée dimanche, à l'exception de quelques succursales. Les points de service fédéraux et provinciaux, par exemple Revenu Québec et Passeport Canada, seront majoritairement fermés.

Sorties à Montréal

Il est possible que l'horaire des autobus de la Société de transport de Montréal (STM) soit modifié durant la fin de semaine, alors que la Société de transport de Laval (STL) aura l'horaire du samedi pour ce vendredi et lundi prochain. Il en sera de même pour le Réseau de transport de Longueuil (RTL).

Pour ceux qui auraient envie de faire une sortie culturelle à Montréal, il faut noter que le Musée d'art contemporain, le Musée des beaux-arts et celui de Pointe-à-Callière ouvriront leurs portes lundi. L'Insectarium, le Biodôme, le Jardin botanique, le Centre des sciences Montréal et le Planétarium sont ouverts aujourd'hui et lundi également, selon les horaires réguliers. La Grande bibliothèque (Bibliothèque et Archives nationales du Québec - BANQ) sera fermée lundi. Les marchés publics, tels que le marché Jean-Talon et le marché Atwater, toujours très populaires, sont ouverts.

À Laval

À Laval précisément, le comptoir des relations avec les citoyens est fermé aujourd'hui et le sera aussi lundi, alors que l'horaire régulier s'appliquera samedi et dimanche. Les bibliothèques seront fermées dimanche et lundi, mais elles sont ouvertes aujourd'hui et le seront également demain. Même chose pour ce qui est de la Maison des arts de Laval (MDA) et la salle Alfred-Pellan. Le centre de la nature et les arénas sont ouverts, hormis l'aréna Hartland-Monahan. Les piscines intérieures sont fermées.