Le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) célèbre son 10e anniversaire

C’est dans une ambiance festive que le monde de l’eau s’est réuni le 22 mars dernier au théâtre Marcellin-Champagnat pour célébrer le 10e anniversaire du C.I.EAU en même temps que la Journée internationale de l’eau.

Accueillis par le président Louis Beaupré et le Patron d’honneur Marc-André Desjardins, les invités ont pu réseauter lors d’un cocktail dînatoire animé d’une musique soft jazz. Les invités ont ensuite voyagé et rêvé avec Claire Roberge et Guy Lavoie qui ont fait le tour du monde en famille, sur le voilier Balthazar pendant cinq ans.

Le comédien JiCi Lauzon, très investi dans le milieu de l’eau et sa cause, a animé la soirée avec humour et chaleur. La présence de la galerie itinérante des Passionnés des Arts Visuels a apporté une touche de couleur rafraîchissante à cette soirée où l’or bleu prenait toute sa source. C’est d’ailleurs avec une précieuse goutte d’eau sculptée en verre que M. André Perrault, fondateur du C.I.EAU, a reçu un vibrant hommage à titre de Gouverneur du C.I.EAU.

De plus, son œuvre dans le domaine de l’eau a inspiré la création du Prix de la relève EAU André-Perrault qui sera remis chaque année. Le lauréat 2018, M. Nicolas Fortin St-Gelais, chercheur postdoctoral dans la gestion de l’eau, a accueilli ce prix avec reconnaissance. M. St-Gelais a été récompensé notamment pour son application Info-Baignade qui permet d’estimer la qualité de l’eau de baignade en temps réel.

Les bénéfices de cette activité s’élèvent à plus de 22 000 $ et seront versés aux activités éducatives du C.I.EAU et, notamment, à sa relocalisation prochaine. Le C.I.EAU remercie chaleureusement ses partenaires pour leur appui indéfectible qui a contribué à la réussite de cette soirée. Les dignitaires présents, dont le député Jean Habel et le maire Marc Demers, ont réitéré toute l’importance de supporter la mission du C.I.EAU. « Nous apprécions grandement l’apport de nos partenaires économiques, municipal et gouvernemental, spécialement dans cette période charnière du développement du C.I.EAU. Je tiens à remercier tous les bénévoles et les employés qui s’investissent pleinement pour la protection de cette ressources inestimable qu’est l’eau », concluait le président Louis Beaupré.

Une équipe dynamique

En plus de l’exposition permanente qui fait la fierté de son établissement, l’équipe du C.I.EAU promeut l’utilisation responsable de l’eau à travers diverses activités éducatives élaborées selon les plus hauts standards de qualité et d’excellence. Chaque année, le Centre dessert les populations de l’île de Montréal, de l’île de Laval ainsi que des environs. Plus de 10 000 étudiants ont déjà vêtu le sarrau du C.I.EAU.

De nouveaux projets, de nouveaux services

Plusieurs équipements ont été acquis depuis 2008, année où l’on a tenu le premier événement-bénéfice. L’équipe, formée d’employés, de bénévoles et de spécialistes dans le domaine de l’eau, pourra, grâce aux partenaires, apporter une plusvalue aux activités.