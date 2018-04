Aide financière additionnelle pour 292 logements sociaux et communautaires à Laval

Lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal, le 27 mars, la Ville de Laval a confirmé des investissements majeurs visant à soutenir la construction de 292 logements sociaux et communautaires sur son territoire, dans le cadre du programme Rénovation Québec – Bonification de projets AccèsLogis.

Grâce à ce programme, dont le financement est partagé à parts égales entre la Ville de Laval et la Société d’habitation du Québec, les projets AccèsLogis des Immeubles Val-Martin, de Pie-X et du Bouclier d’Athéna bénéficieront d’une aide financière additionnelle d’un montant total de 4 389 714 $.

« Nous croyons au logement social et nous prenons les moyens pour permettre à nos citoyens d’accéder à une habitation abordable et de qualité dans un milieu de vie agréable. Notre politique de l’habitation Choisir Laval, dévoilée en juin 2017, vise d’ailleurs à nous positionner comme leader en la matière. Ces investissements concrétisent nos intentions de favoriser l’inclusion sociale et l’épanouissement de la collectivité lavalloise », soutient le maire de Laval, Marc Demers.

Projet des Immeubles Val-Martin

Nombre d’unités : 233 unités

Soutien financier : 3 607 129 $

Description : Construction d’habitations sociales et communautaires destinées à des familles à faible et moyen revenus, ainsi que d’un centre communautaire municipal. La revitalisation de ce secteur du quartier Chomedey fait partie des projets urbains structurants de la Ville identifiés au schéma d’aménagement.

Projet Pie-X

Nombre d’unités : 42 unités

Soutien financier : 546 254 $

Construction de logements visant à permettre à des personnes à faible et moyen revenu d’accéder à une habitation adéquate à prix abordable.

Projet le Bouclier d’Athéna

Nombre d’unités : 17 unités

Soutien financier : 236 331 $

Description : Construction de logements destinés à une clientèle ayant des besoins particuliers et des services d’assistance sur place.

Le président de l’Office municipal d’habitation de Laval et de la Commission de l’habitation et du logement social, et conseiller municipal du district de Laval-Les Îles, Nicholas Borne, précise que « près du quart des ménages lavallois vivent dans un logement non abordable comparativement au revenu disponible dont ils disposent. Nous visons d’assurer l’accès à des logements salubres et sécuritaires à ces ménages, tout en favorisant la mixité sociale. Nous maintenons le cap sur cet objectif, inspiré de la Politique régionale de développement social, pour qu’un maximum de citoyens puisse occuper ces habitations ».