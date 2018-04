Derniers préparatifs en vue d’une déclaration commune sur la mobilité et le transport collectif

Le comité de direction du Forum sur la mobilité et le transport collectif s’est réuni vendredi dernier pour faire le point sur les préparatifs et discuter de la déclaration consensuelle qui sera adoptée à l’issue du Forum. Les membres du comité ont également pris connaissance des résultats préliminaires des études sur la congestion routière qui ont été commandées en vue du Forum. Ces études mesurent notamment l’évolution de la congestion routière ainsi que les répercussions socioéconomiques sur les 993 000 citoyens concernés.

Unissant leurs forces pour dénoncer le manque d’investissements publics en transports dans la région, les maires des 19 villes comptent proposer aux gouvernements des solutions durables à l’issue du Forum du 23 avril prochain, auquel assistera le ministre des Transports, de la Mobilité et des Transports collectifs, M. André Fortin. L’enjeu de la congestion sur l’axe nord-sud entre Saint-Jérôme et Laval touche près d’un million de personnes et la pression s’accentue rapidement sur les réseaux routiers la région, ce qui commande des solutions concrètes et réalisables à court terme.

Les villes participantes au Forum sur la mobilité et le transport collectif du 23 avril prochain sont Laval, Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, Oka, SaintPlacide, Terrebonne, Mascouche, Mirabel et Saint-Jérôme.

Le comité de direction est composé des préfets des MRC de Deux-Montagnes, de Thérèse-de-Blainville, des Moulins ainsi que des maires des villes de Mirabel, Saint-Jérôme, St-Eustache et Terrebonne.