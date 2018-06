Éco-Nature est nommée entreprise de l’année en tourisme !

C’est lors du Gala des prix Dunamis 2018 qui avait lieu le 12 avril dernier qu’Éco-Nature est montée sur les planches du Embassy Plaza de Laval pour recevoir le prix d’entreprise de l’année en tourisme !

Cette distinction met en lumière tous les efforts déployés à l’été 2017 pour maintenir les activités malgré les contraintes vécues par les inondations et le chantier du nouveau centre d’exploration.

L’équipe d’Éco-Nature a redoublé d’efforts pour offrir un service exceptionnel tout au long de la saison. Ceux-ci ont été récompensés par une hausse d’achalandage de 33% pour les activités de croisières dans les îles et de 16% pour le camp de jour 100% plein air.

Le printemps 2018 commence en beauté pour le Parc de la Rivière-des- Mille-Îles qui ouvrira progressivement son nouveau centre d’exploration à partir du 12 mai. Ce tout nouveau bâtiment comprendra un grand hall d’accueil, un bistro, une exposition permanente consacrée à la rivière des Mille-Îles, une zone de location d’embarcations, trois salles polyvalentes, ainsi qu’une salle destinée aux groupes scolaires et aux camps de jour.

À propos d’Éco-Nature / Parc de la Rivière-des- Mille-Îles

Éco-Nature œuvre pour la protection, la conservation et la mise en valeur de la rivière des Mille Îles et de ses affluents, avec l’appui de la communauté et au bénéfice de celle-ci. Fondé par des bénévoles d’Éco-Nature en 1987, le Parc de la Rivière-des- Mille-Îles offre une expérience écotouristique de qualité, dans le respect des milieux naturels, qui profite à près de 150 000 visiteurs annuellement.