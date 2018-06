Travaux : fermetures complètes de la route 335 à prévoir

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route de fermetures complètes de nuit de la route 335 (avenue Papineau) du 23 au 26 avril 2018. Celles-ci sont requises afin d'effectuer des relevés de forage.

23 avril, de 22 h à 4 h :

Fermeture complète de la route 335 (nord et sud) entre la rue Saint-Saëns Est et le boulevard des Mille-Îles

24 et 25 avril, de 22 h à 4 h :

Fermeture complète de la route 335 (nord et sud) entre le boulevard Dagenais Est et la rue Saint-Saëns Est

26 avril, de 23 h à 4 h :

Fermeture complète de la route 335 (nord et sud) entre le boulevard Dagenais Est et la rue Saint-Saëns Est

Un détour balisé invitera les usagers de la route à emprunter le boulevard des Laurentides. En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces fermetures pourraient être reportées.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. De 2018 à 2020, plus de 4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité, créant plus de 31 000 emplois. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.