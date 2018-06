Près de 25 000 $ de subventions à des entreprises d’économie sociale

La Ville de Laval est fière de contribuer au dynamisme entrepreneurial lavallois. En effet, des subventions pour trois projets ont été accordées dans le cadre du Fonds d’Économie Sociale (FES) à Sourires solidaires, Centre Scama et Jeunes au travail.

« Bien que la mission sociale soit leur première raison d'être, les entreprises d’économie sociale doivent relever les mêmes défis que toutes les autres entreprises notamment au niveau de la rentabilité, de l’embauche de personnel ou de développement des affaires. Nous sommes donc très heureux de contribuer au succès de ces entreprises via le Fonds d’Économie Sociale », a fait valoir Ray Khalil, conseiller municipal de Sainte-Dorothée responsable des dossiers de l’économie sociale.

Sourires Solidaires reçoit 5 200 $ pour valider la faisabilité d’un projet innovateur de dentisterie pédiatrique communautaire. L’organisme offrira des soins dentaires accessibles et adaptés aux enfants en situation de vulnérabilité issus de milieux défavorisés ou présentant des troubles de développement ou de comportement.

Centre Scama bénéficie d’une subvention de 8 600 $ pour réaliser une étude de marché et une analyse technique et financière, sur de nouvelles possibilités de développement dans un contexte de demande croissante. Créé il y a près de 40 ans, le Centre Scama offre des services de maintien à domicile pour les personnes de 50 ans et plus en perte d’autonomie.

L’organisme Jeunes au travail permet aux jeunes décrocheurs Lavallois de développer leurs compétences personnelles, professionnelles et sociales, au travers d’un parcours d’apprentissage en agriculture biologique et transformation alimentaire. Il reçoit une subvention de 10 000 $ pour réaliser une étude de marché et un plan d’affaires pour un projet d’atelier d’ébénisterie.

Détails du FES

Géré par le Service du développement économique de la Ville de Laval, le FES est disponible pour la création d’entreprises, de coopératives et pour des projets d’économie sociale pilotés par des organismes à but non lucratif. Il consiste à offrir une aide financière ainsi que de l’accompagnement afin de favoriser le développement de l’offre ou de contribuer au rayonnement de l’économie sociale à Laval. Pour en savoir plus sur le programme :lavaleconomique.com/fr/financement.

