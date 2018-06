Plusieurs centaines de résidents et employés des 40 complexes de Réseau Sélection ont uni leurs efforts afin d’amasser des fonds pour des causes à caractère social et redonner à leur communauté, dans le cadre des Journées d’implication sociale 2018.

L’initiative, déployée simultanément dans toutes les régions du Québec, s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec.

Ayant vu le jour en 2015, les Journées d’implication sociale font partie du programme idsanté, qui vise à encourager les quelque 8 500 résidents de Réseau Sélection à adopter de saines habitudes de vie afin de profiter d’une vie active le plus longtemps possible.

Le Sélection Laval remettra 600$ à la Maison de quartier Vimont

Les résidents et employés du Sélection Laval se sont mobilisés pour la cause le 17 avril. En effet, ensemble, ils ont organisé un dîner bénéfice spaghetti. En plus de semer la bonne humeur auprès des participants, cette activité a permis d’amasser 600$ pour la Maison de quartier Vimont.

S’impliquer auprès de nos résidents, de nos employés et des Québécois en général fait partie de l’ADN de Réseau Sélection. Je suis particulièrement touché de voir l’extraordinaire mobilisation que notre initiative a suscitée. Cela prouve encore une fois qu’ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie des gens, pour le bonheur de tous , explique Réal Bouclin, président fondateur et chef de la direction de Réseau Sélection.

À propos de Réseau Sélection

Depuis près de 30 ans, Réseau Sélection imagine, développe, construit et gère des complexes résidentiels pour les retraités. Pionnière dans son domaine, l’entreprise est aujourd’hui au premier rang au Canada parmi les acteurs privés du secteur des complexes pour retraités. Sa structure unique est totalement intégrée verticalement, ce qui facilite sa diversification géographique et de produits. Elle compte près de 40 complexes en activité ou en construction, quelque 10 000 unités et emploie près de 3 500 personnes dédiées à sa clientèle. Selon un sondage annuel, 96 % des clients recommanderaient Réseau Sélection.