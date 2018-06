Le Collège de Laval présente sa Fondation

Le 20 avril dernier, le Collège Laval inaugurait officiellement sa nouvelle Fondation Collège Laval. Sous le thème Un rêve devenu réalité, ce lancement haut en couleur s’est déroulé au Théâtre Marcellin‐Champagnat.

Réunissant sur scène plus d’une centaine de jeunes élèves talentueux, des éducateurs dévoués et des acteurs passionnés par les arts et le sport, les nombreux invités présents se sont laissés éblouir par leurs remarquables prestations et emporter par ce rêve grandeur nature.

Après avoir reçu le legs de la Fondation Marcellin‐Champagnat, la Fondation Collège Laval est maintenant bien ancrée sur des assises solides empreintes d’un héritage et d’un patrimoine riches en implication humaine.

Composée de membres très attachés au milieu, la Fondation Collège Laval est plus que jamais porteuse d’avenir en se donnant comme vocation d’offrir à un plus grand nombre d’enfants la possibilité de poursuivre leurs études secondaires au Collège Laval, un milieu scolaire motivant et de qualité. Ainsi, par l’octroi de bourses de soutien ou de dépannage, la fondation offre une aide financière annuelle à des familles qui présentent une situation financière qui ne leur permet pas d’assumer les frais de scolarité.

De plus, la Fondation Collège Laval accorde la nouvelle Bourse mariste à un nombre limité d’élèves pour l’entièreté du séjour scolaire d’un enfant sélectionné comprenant tous les frais jusqu’à concurrence de 5500 $ annuellement. L’élève ainsi choisi sur la base de critères précis et rigoureux voit tous ses besoins financiers assurés pendant son parcours scolaire de la 1re à la 5e secondaire. Cet élève est jumelé à un groupe de donateurs qui se sont engagés à verser un montant sur une période de cinq ans dans le cadre de la campagne de financement Parrainage vers la réussite.

Le rêve de la Fondation Collège Laval, c’est aussi de collaborer financièrement à la réalisation de projets éducatifs, sportifs et culturels mis de l’avant par les éducateurs du Collège Laval et qui proposent ainsi aux élèves un milieu de vie toujours plus enrichissant. Elle a donc d’importants défis à relever!

La Fondation Collège Laval redonne au suivant par la réalisation de quatre types de rêves, soit briller, réussir, se dépasser et bouger; rêves dont les convives ont eu le privilège de voir s’animer sous leurs yeux au cours de la matinée. Parmi les quatre fonds dédiés disponibles (bourses d’études, volet culturel, volet sportif et projets éducatifs), les donateurs ont l’opportunité de choisir celui qu’ils désirent soutenir financièrement.

Le président de la Fondation Collège Laval, monsieur Pierre Belli, a d’ailleurs profité de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les précieux partenaires, donateurs et éducateurs présents. « Ce lancement est sans aucun doute le point culminant de mois de préparation et, au surplus, d’implication de plusieurs d’entre vous pour atteindre des objectifs qui permettent aujourd’hui des réalisations très concrètes dans le milieu et auprès de nombreuses familles », a précisé monsieur Belli.

Pour sa part, monsieur Michel Baillargeon, directeur général du Collège Laval, a souligné, « les balises de la fondation sont bien en place pour lui permettre d’aller de l’avant et de poursuivre son inspirante mission. Au‐delà d’une structure, d’un projet éducatif et des gens qui y œuvrent, des valeurs humaines sont transmises à ces jeunes. Nos adultes de demain auront dans leur bagage l’indispensable pour se réaliser. »

Pour découvrir la campagne Parrainage vers la réussite ou pour faire un don à la Fondation Collège Laval.