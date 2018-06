6 bonnes raisons de suivre des cours de langue

Article commandité

Apprendre une langue étrangère est une porte à ouvrir sur le monde. Cette raison est à elle seule suffisante. Néanmoins les bénéfices tant personnels que professionnels de l’apprentissage linguistique sont nombreux, voire insoupçonnés !

1) S’enrichir

L’apprentissage d’une langue permet de découvrir d’autres cultures. Il nous amène ainsi à voir et penser autrement. S'offrir des cours de langue à Montréal adaptés à son budget est également divertissant : vous pouvez échanger avec les autres membres du groupe, vivre des mises en situations drôles, tisser des liens...

2) Faire travailler son cerveau

L’apprentissage d’une langue est excellent pour la mémoire. Selon les études menées sur le sujet, apprendre une langue maintiendrait jeune plus longtemps : stimulation mentale, développement des capacités d’analyse et des aptitudes sociales contribuent à la formation d’un cerveau plus flexible. La souplesse cognitive acquise serait supérieure à celle d’une personne unilingue. Les risques de la maladie d’Alzheimer seraient retardés.

Chez les enfants, une langue étrangère développerait ainsi l’intelligence verbale, le raisonnement et la conceptualisation. De quoi se motiver !

3) Voyager

Maîtriser un niveau de langue suffisant pour échanger avec des natifs vous permettra d’en apprendre davantage sur leur culture. Vous serez également plus indépendant.

4) Poursuivre ses études

Quelles que soient les études poursuivies à l’université, l’anglais est indispensable dans la mesure où c’est la langue des recherches technologiques et scientifiques. Vous pourrez ainsi lire aisément les articles, mémoires et thèses.

5) Pour surfer sur internet

De nombreux sites sont exclusivement rédigés en anglais, y compris les médias sociaux. Si internet est une formidable mine de ressources, elles sont à 80 % en anglais et les traducteurs en ligne de mauvaise qualité.

6) Pour évoluer dans sa carrière

Dans le secteur du commerce, des technologies, des sciences ou de la communication, posséder une deuxième langue est un véritable atout. Les entreprises recherchent d’ailleurs avant tout ce type de profil parce que les salariés bilingues ont la faculté d’être davantage polyvalents.

En étant bilingue, vous grimperez plus rapidement dans la hiérarchie dans la mesure où vous serez capable d’échanger avec les clients et les partenaires à l’étranger. Vous serez également plus compétitif, car capable de lire la presse économique et politique du pays où votre entreprise cherche à se développer. Votre salaire sera aussi plus élevé.

S’inscrire à des cours est la meilleure méthode pour acquérir une langue, elle procure beaucoup de flexibilité, elle est interactive et privilégiée l’oral.