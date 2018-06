Dégâts des eaux : par où commencer ?

Article commandité

Un dégât des eaux peut arriver à tout moment. Dans cette situation, il est souvent difficile de prendre des décisions en urgence. Voici donc par où commencer en cas de dégât des eaux.

Réagissez vite… et bien !

Un dégât des eaux survient souvent sans que l’on s’y attende. Dans la panique, vous risquez alors de ne pas réagir correctement. La première chose à faire est donc de garder votre calme. Respirez profondément et agissez !

Voici la marchez à suivre :

Éliminez la source de l’inondation pour ne pas qu’elle s’aggrave. Si la source est chez vous, coupez l’arrivée d’eau générale sans attendre. Si elle semble venir de chez vos voisins, il faut les informer immédiatement. En cas de grosse inondation, coupez l’électricité de votre logement. Cela évitera un court-circuit général… ou pire. Alertez vos voisins, pour qu’ils soient informés du sinistre. Si vous en êtes à l’origine et qu’il a des répercussions sur d’autres logements, vous devrez remplir un « constat amiable de dégât des eaux ». Si vous êtes locataire, prévenez votre propriétaire. Il se peut que les frais d’intervention soient à sa charge. Contactez un plombier en urgence.

Appelez votre assureur

Ensuite, vous devez impérativement contacter votre assureur dès que l’intervention d’urgence a eu lieu. En effet, pour faire jouer votre assurance habitation, vous devez passer par la case « démarches administratives ». Selon votre contrat et les circonstances du dégât des eaux, vos frais seront plus ou moins pris en charge.

Pour cela, votre déclaration de sinistre doit être faite le plus tôt possible et votre assureur doit constater les dégâts. À cet effet, vous devez laisser toutes les traces du sinistre jusqu’à ce que l’expert l’ait constaté. Ensuite, vous avez 5 jours pour soumettre votre déclaration, photos à l’appui.

Réparez les dégâts

Enfin vient le moment des réparations. Commencez par récupérer les objets qui peuvent être sauvés et gardez de côté ceux qui sont irrécupérables (vous les inclurez à votre déclaration de sinistre). Veillez aussi à bien sécher tous vos meubles et objets, pour éviter le développement de moisissures.

En complément, vous devrez sûrement rénover votre revêtement de sol et vos murs. Pour cela, faites appel à un professionnel qui pourra réparer un plancher de bois franc durablement.

Conclusion

En cas de dégât des eaux, pas de panique : suivez ces conseils et vous viendrez à bout de cette crise !