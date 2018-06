Comment entretenir son barbecue au charbon ?

Article commandité

Vous possédez un barbecue au charbon et vous n’avez pas encore commencé à l’entretenir ? Avec l’été qui approche, il est temps de commencer à penser à cette tâche pourtant essentielle au bon fonctionnement de votre instrument.

Pourquoi est-ce important d’entretenir son BBQ ?

À l’instar de la piscine, le barbecue doit être bien entretenu et nettoyé régulièrement afin de vous assurer de la qualité de la cuisson des aliments que vous mangez.

En effet, après chaque cuisson, les graisses brûlées ont tendance à s’accumuler sur la grille, ce qui fait que si vous ne les nettoyez pas, elles risquent de contaminer et d’altérer le goût des autres aliments que vous mangez, d’où l’importance de les retirer après chaque usage.

Le barbecue est un peu comme l’extension de notre cuisinière et, avec les nouvelles tendances en matière d’aménagement paysager et le prolongement des espaces de vie intérieurs à l’extérieur, on s’en sert beaucoup plus qu’avant, d’où l’importance de l’entretenir régulièrement.

Voici quelques conseils qui devraient vous aider à maintenir votre barbecue en bon état et, par conséquent, prolonger sa durée de vie.

Nettoyer la grille de son barbecue après chaque usage

Une bonne manière de débuter la saison est de penser à nettoyer votre instrument de cuisson après chaque utilisation. Eh oui, la tâche peut sembler ardue, mais elle ne prend que quelques minutes et vous permet de garder votre instrument propre et agréable à utiliser en tout temps.

L’une des premières étapes à suivre est de nettoyer la grille de cuisson. Pour cela, vous pouvez utiliser du savon à vaisselle, des gants et une brosse en acier inoxydable (c’est la meilleure pour nettoyer un BBQ !). Pour procéder, vous n’avez qu’à frotter la grille froide pour enlever les résidus d’aliments et de graisses brûlées et le tour est joué. Si votre grille est en inox, vous pouvez la nettoyer pendant qu’elle est encore chaude ; pour les autres (en fonte ou acier émaillé), il est conseillé d’attendre qu’elles soient refroidies avant de procéder.

Enlever la rouille avec de l’huile de lin

Pour éviter que les aliments collent lorsque vous les cuisez, enduisez la grille d’huile à cuisson, telle que de l’huile d’olive ou de tournesol. Si vous voyez de la rouille sur votre grille, vous pouvez l’enlever en frottant avec de l’huile de lin ou encore du savon noir.

Outre la grille, il faut également vider le récupérateur de graisses et de cendres fréquemment et aussi prendre soin de mettre son barbecue à l’abri des intempéries pour le protéger de la rouille.

En début de saison, il est également conseillé de vérifier les brûleurs afin de s’assurer qu’ils sont fonctionnels et en bon état. Si ce n’est pas le cas, il faut les changer avant de commencer la saison. En fait, pour éviter les problèmes et prolonger la durée de vie de votre instrument, il est conseillé de toujours s'assurer du bon état de votre barbecue au charbon avant de l'utiliser.

Voilà, en suivant ces simples conseils de base, vous devriez être en mesure de conserver votre barbecue plus longtemps. Bonne saison et surtout, bonne cuisson !