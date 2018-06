Forage de puits artésiens : que faut-il savoir?

Article commandité

Vous avez entendu parler de puits, mais vous ne connaissez pas bien toutes les options qui s’offrent à vous ? Le choix de la source d’approvisionnement en eau potable d’une construction est non seulement une décision importante pour la santé des occupants et l’environnement, mais aussi pour la valeur de revente d’une propriété. Le puits artésien représente une solution avantageuse pour combler les besoins en eau de votre propriété. Voici quelques informations pratiques à savoir à leur sujet.

Qu’est-ce qu’un puits artésien ?

Au Québec, la plupart des résidences s’approvisionnent en eau potable par l’entremise des cours d’eau naturels, tels que les rivières, les fleuves, les ruisseaux et les lacs, mais en raison de leur richesse inestimable, les gens sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les eaux souterraines, notamment vers la nappe phréatique, soit une couche d’eau souterraine qui est située à faible profondeur sous la croûte terrestre. Celle-ci contient d’énormes volumes d’eau propices à la consommation. On estime d’ailleurs que les eaux souterraines renferment 22 % de la totalité de l’eau douce sur terre. Le reste est réparti dans les eaux de surface et dans les glaciers, qui en constituent la plus grande source.

Les puits de surface et les puits artésiens

De manière générale, il existe deux catégories de puits : les puits de surface, c’est-à-dire ceux qui tirent leur source d’alimentation dans la nappe phréatique de la terre, et les puits artésiens, soit les puits qui s’approvisionnent dans un aquifère comprimé par un aquiclude. Le puits artésien utilise une méthode consistant à puiser l’eau de la nappe captive qui se trouve dans le roc par l’entremise d’un système de pression qui fait remonter l’eau à la surface. L’eau est ainsi produite avec très peu de pompage, contrairement au puits de surface qui pompe l’eau directement dans la nappe phréatique. Le procédé crée à la longue ce qu’on appelle un cône de dépression.

Les avantages du puits artésien

Le puits artésien est construit par forage et propose de nombreux avantages aux propriétaires de maisons et de commerces, dont celui de faire augmenter la valeur de revente d’une propriété. Qui plus est, le puits de forage offre une plus grande fiabilité à long terme que le puits de surface ou encore le puits creusé. Il est aussi moins vulnérable aux micro-organismes et aux matières fertilisantes et l’eau qu’il produit est plus naturelle que celle de l’eau des puits de surface, car elle est filtrée par la nature du sol. En général, on choisit ce puits pour la qualité de l’eau qu’il permet de se procurer.

Comment faire installer un puits artésien?

Pour faire installer un puits artésien, il est fortement recommandé de faire affaire avec une entreprise spécialisée en forage de puits. Si vous avez le projet de faire construire un tel puits dans votre cour prochainement, renseignez-vous auprès d’un spécialiste sur la procédure à suivre. Il existe plusieurs méthodes de forage et en fonction de votre type de sol, un spécialiste en forage de puits pourra vous conseiller le style de puits le mieux adapté à vos besoins.