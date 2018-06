Pourquoi faire appel à un excavateur ?

Article commandité

Si vous désirez vous construire une maison neuve ou encore améliorer votre propriété actuelle à l’aide de gros travaux de bâtiment, vous devrez forcément procéder à l’excavation du sol avant de passer à la construction comme telle. Pour ce faire, vous pourriez simplement louer les équipements nécessaires et effectuer cette tâche vous-même. Toutefois, vous devrez apprendre à manipuler ces grosses machines sur le tas et vous risquez d’endommager les parties de votre propriété que vous ne voulez pas toucher.

Dans ce contexte, il semble beaucoup plus logique de faire appel à un service d’excavation générale. Les employés de ce type d’entreprise savent ce qu’ils ont à faire et la manière de le faire. De plus, ces services sont adaptés aux types de travaux à réaliser.

La mise en place d’une construction neuve

Si vous partez de zéro afin de construire une toute nouvelle maison, cela signifie qu’il y a tout à faire. Les experts en excavation pourront donc commencer par nettoyer le terrain et le dessoucher. Par la suite, il sera possible de procéder à l’excavation réelle du sol à l’endroit où s’élèvera votre future demeure, selon la taille, la profondeur et l’emplacement qui auront préalablement été déterminés. Il sera ensuite temps d’aménager une bonne base où couler les fondations.

Les services d’excavation pourraient s’arrêter là, mais l’entrepreneur que vous aurez choisi restera généralement avec vous à chaque étape, jusqu'à ce que tous les remblais soient effectués correctement. Par exemple, il creusera des tranchées pour recevoir les tuyaux qui vous permettront d’être raccordé aux égouts municipaux ou procédera à l’excavation du sol pour installer votre fosse septique, selon vos besoins.

Améliorer une propriété existante

Si votre projet consiste plutôt à apporter des modifications à votre propriété, l’aide d’un service d’excavation générale est également de mise. En effet, puisque vous avez déjà une maison en place, cela signifie qu’il y a des fils électriques dans les airs et des tuyaux enfouis dans le sol qu’il faut éviter de toucher. Les experts en génie civil des entrepreneurs en excavation contribuent à éviter le désastre.

Grâce à la précieuse participation de ces spécialistes, vous pourrez donc vous lancer dans des projets délicats, comme la construction d’une extension ou le remplacement du drain français, ou encore dans quelque chose de plus ambitieux, comme ériger un garage ou installer la piscine creusée de vos rêves. Il n’y a pas de limites à ce que ces experts peuvent faire en matière d’excavation, puisqu’ils possèdent tout ce qu’il faut pour réaliser une excavation de grand volume ou dans un endroit restreint notamment.

Votre entrepreneur en service d’excavation peut même vous aider à refaire tout votre terrassement en vue d’un nouvel aménagement paysager. Il pourra donc remettre une nouvelle couche de terre végétale sur votre terrain, ainsi que de la pierre concassée dans votre entrée.

Pour des travaux d’excavation en tout genre, faites appel à des professionnels qui disposeront de tout l'équipement nécessaire afin de réaliser vos projets les plus minutieux, tout comme vos rêves les plus fous.