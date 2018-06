Comment fonctionne le système de ventilation ?

Article commandité

Grâce aux normes de construction de plus en plus strictes, les bâtiments d’aujourd’hui sont bien plus étanches qu’ils ne l’étaient il y a quelques décennies. Par conséquent, l’humidité et les polluants restent emprisonnés à l’intérieur. Cela peut rapidement causer des dégâts. Une humidité trop élevée endommage les structures, crée de la condensation dans les fenêtres et peut même causer des moisissures. Pour ce qui est des polluants, il s’agit notamment d’allergènes et d’émanations pouvant nuire à la qualité de l’air et à la santé.

Pour toutes ces raisons, les bâtiments neufs sont désormais équipés de systèmes de ventilation adaptés au volume d’air à contrôler. Quant aux édifices moins récents, il est recommandé d’installer un système de ventilation efficace lorsque l’on fait des améliorations qui affectent l’étanchéité, comme remplacer les fenêtres.

Contrôle de l’air qui circule

Habituellement, un système de ventilation est un ensemble de conduits qui permettent la circulation de l’air dans l’espace habitable d’un bâtiment. Ces conduits sont reliés à un échangeur d’air, dont le rôle est de faire sortir l’air vicié pour le remplacer par de l’air frais et sain provenant de l’extérieur. Il s’agit d’une sorte de boîte qui comporte deux ventilateurs afin que la circulation d’air ait lieu comme prévu.

L’air vicié expulsé est chargé de l’humidité ambiante ainsi que de divers polluants que l’on trouve dans le bâtiment. À l’opposé, l’air entrant passe par des filtres afin de prévenir le passage de particules indésirables. Cela permet donc de contrôler plus facilement le taux d’humidité et contribue à créer un environnement confortable et sain.

Par ailleurs, l’échangeur d’air fonctionne en continu, bien qu’on ne s’en rende pas compte. De plus, avec les avancées technologiques, certains systèmes sont équipés d’un panneau de contrôle numérique qui peut être installé n’importe où. Cela permet notamment de savoir à quel moment les filtres du système doivent être nettoyés ou remplacés.

Récupération de la chaleur

Afin d’être des appareils performants sur le plan énergétique, la plupart des échangeurs d’air sont munis de récupérateurs de chaleur. Cette fonction permet simplement de prendre la chaleur contenue dans l’air vicié afin de la transférer à l’air frais qui entre et de le réchauffer. Ce principe diminue les pertes de chaleur. Il s’agit bien sûr d’une fonction pensée pour affronter la saison froide.

Toutes ces particularités d’un bon système de ventilation facilitent donc le contrôle de la qualité de l’air, du taux d’humidité et de la variation de chaleur à l’intérieur du bâtiment, qu’il s’agisse d’une maison ou d’un édifice commercial. En d’autres termes, l’échangeur d’air et le reste du système de ventilation font en sorte de créer une ambiance confortable pour les occupants.

Dans tous les cas, si vous réalisez un important projet de rénovation ou que vous souhaitez faire construire votre maison neuve, demandez conseil à des spécialistes du domaine de la ventilation afin de sélectionner l’appareil qui conviendrait le mieux à votre propriété et de veiller à une installation adéquate du système. L’air que nous respirons affecte directement notre santé, alors mieux vaut faire en sorte qu’il soit de bonne qualité.