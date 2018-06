L'importance de l'inspection électrique dans votre maison

Article commandité

Lorsque l’on sait qu’environ un incendie sur trois est causé par un problème d’origine électrique, on comprend mieux l’importance de faire vérifier son système électrique régulièrement afin de s’assurer qu’il est sécuritaire, d’autant plus que la plupart des brasiers électriques peuvent être évités, selon les experts.

Bien que les maisons et les logements construits avant 1974 soient plus à risque que ceux construits après cette date, toute demeure ou bâtisse peut être sujette aux incendies électriques, d’où l’importance de prendre certaines mesures de précaution, telles que procéder à une inspection électrique régulière par un entrepreneur électricien certifié afin de s’assurer que notre construction est hors de danger.

Comment se déclenche un incendie électrique ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le déclenchement d’un incendie électrique dans une résidence. Des câbles mal installés, coincés ou trop anciens ou encore des prises ou des rallonges surchargées, c’est-à-dire lorsque trop d’appareils sont branchés sur un même circuit et provoquent une demande d’électricité trop élevée, figurent parmi les facteurs les plus courants.

Un mauvais entretien du système électrique ou encore un court-circuit peuvent aussi être à l’origine d’incendies électriques. Sans entretien adéquat, l’isolant entourant les fils électriques peut se détériorer avec le temps et ainsi rendre les fils vulnérables à la formation d’arcs électriques, soit des sortes de flammèches bleues qui peuvent se transformer en incendies.

Comment faire inspecter sa maison ?

La manière la plus simple et sécuritaire de faire inspecter sa maison est de faire appel à un entrepreneur électricien détenteur d’une licence valide émise par la Régie du bâtiment du Québec. Celui-ci procèdera à une inspection électrique au cours de laquelle il vérifiera les composantes clés de votre système électrique, soit le filage, les circuits, les fusibles et les panneaux électriques, de même qu’une multitude d’autres éléments, tels que les disjoncteurs, les interrupteurs de sécurité et la prise de terre, aussi appelée mise à la terre ou MALT. Il s’agit d’un dispositif de protection contre les surcharges.

Le but de l’inspection électrique est de s’assurer que vos installations respectent le Code de l’électricité du Québec, qui comprend également le Code canadien de l’électricité. À l’aide d’équipement spécialisé, notamment de caméras infrarouges, un entrepreneur électricien est en mesure de détecter toute anomalie pouvant favoriser le déclenchement d’incendie dans votre système et de vous recommander la solution appropriée pour prévenir les risques. Au cours de son inspection électrique, l’entrepreneur électricien vous fera un diagnostic complet, de même que des recommandations pour améliorer la sécurité de votre résidence.

Quand recourir à l’inspection ?

L’inspection électrique réalisée par un entrepreneur électricien est la seule manière de s’assurer que sa maison est entièrement sécuritaire et conforme au Code de l’électricité. On y a recours lorsqu’on achète une nouvelle maison ou encore lorsqu’on a des doutes sur le bon fonctionnement de son système électrique, par exemple si on voit des traces de surchauffe apparaître sur ses prises électriques.

En somme, si vous voulez avoir la tête et la conscience tranquilles et être certain que vos installations électriques sont conformes au Code de l’électricité du Québec, confiez l'inspection électrique de votre bâtiment à un entrepreneur électricien qualifié et vous pourrez dormir sur vos deux oreilles en sachant que votre résidence est entre de bonnes mains.