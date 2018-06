Consultations publiques auprès d’organismes pour trois plans directeurs

Dans le cadre de l’élaboration de trois plans directeurs liés au développement de son territoire, la Ville de Laval entame une démarche de consultations publiques visant, dans un premier temps, à recueillir le point de vue des organisations concernées, donc à vocation environnementale, agricole ou récréotouristique.

Les documents en cours de rédaction sont :

le Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels ;

le Plan directeur des parcs et espaces publics ;

le Plan de foresterie urbaine.

Dans la continuité de son schéma d’aménagement et de développement révisé, dont la mise en œuvre implique un ensemble d’interventions structurantes en matière d’aménagement et de développement du territoire, la Ville souhaite se doter de balises claires en ce qui concerne les milieux naturels, les parcs et les espaces verts ainsi que la foresterie urbaine.

Virginie Dufour, membre du comité exécutif, conseillère de Sainte-Rose et responsable des dossiers environnementaux a pris la parole lors du lancement de la démarche, le 26 avril : « Les organismes du milieu et les citoyens sont nos yeux sur le terrain. Ils fréquentent tous les jours nos espaces verts, nos parcs, nos boisés. Il est donc primordial que nous travaillions main dans la main avec eux pour le développement harmonieux de Laval, en accord avec ses richesses naturelles. »

Ces outils d’aide à la prise de décision en matière d’aménagement du territoire ont des orientations spécifiques, mais sont complémentaires. De ce fait, leur intégration au sein d’une démarche commune prend son sens, assurant la mise en réseau des composantes naturelles du territoire.

« Offrir aux Lavallois des parcs et espaces publics attrayants et accessibles, leur permettre de profiter pleinement des bénéfices écologiques associés à l’arbre et à la forêt urbaine et protéger et valoriser nos milieux naturels sont au cœur des trois plans qui seront nos lignes directrices. Ceci confirme l’importance que la Ville accorde à l’intégration des milieux naturels dans son développement urbain », souligne Virginie Dufour.

Étapes de la démarche participative

Les organismes seront invités à se prononcer sur le contenu des trois plans et à les bonifier lors d’un grand rendez-vous prévu le 2 juin prochain.

Par la suite, les citoyens seront invités, au courant de l’été, via une plateforme participative numérique, à prioriser les actions proposées.

Une nouvelle version des plans sera finalement présentée aux organismes avant leur adoption.