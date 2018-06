Un Lavallois marchera 200 km pour la Fondation québécoise du cancer

Le citoyen, M. Sylvain Perron, qui demeure à Sainte-Dorothée parcourra 200 km sur le Chemin des Sanctuaires du 2 au 9 juin 2018. Une expérience unique et enrichissante.

« C’est avec fierté et détermination que je me suis donné pour mission de marcher 200 km sur le Chemin des Sanctuaires au profit de la Fondation québécoise du cancer afin d’offrir espoir et réconfort aux Québécois que le cancer vient de bouleverser », souligne M. Perron.

C’est le 4 juin 1998 que le père de M. Perron décédait des suites du cancer. Il a décidé cette année de poser un geste concret pour combattre cette maladie. « Je participerais donc au Défi du Chemin des Sanctuaires en marchant 200 km, entre Notre-Dame-du-Cap et Sainte-Anne-de-Beaupré, et ainsi soutenir les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches en amassant des dons pour la Fondation québécoise du cancer », d’ajouter l’adepte de trekking et de randonnée.

M. Perron fait remarquer deux coïncidences. La première, le départ se fera à partir du sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap à Cap-de-la-Madeleine là même où demeurait le père de M. Perron à la fin de sa vie. La deuxième bien sûr, cela fera précisément 20 ans - jour pour jour - le 4 juin 2018 que le père de M. Perron donnait son dernier souffle, soit pendant qu’il foulera le sol du Chemin des

Sanctuaires.

Si vous souhaitez démontrer votre solidarité et encourager M. Perron dans cette aventure, il vous invite à visiter le site Web de la Fondation québécoise du cancer menant à la page du Défi du Chemin des Sanctuaires.

Prendre note que tous les dons amassés seront remis à la fondation.