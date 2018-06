Des bénévoles et organismes lavallois honorés

La Ville de Laval félicite tous les bénévoles et les organismes qui étaient en lice au 34e Gala des prix Hosia. Organisée par la municipalité, en partenariat avec les Caisses Desjardins de Laval, cette soirée de reconnaissance s’est déroulée le 8 mai dernier à la salle André-Mathieu.

Elle était sous la présidence d’honneur de messieurs Marc Demers, maire de Laval, et Jacques Thibault, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Saint-Martin-de-Laval. À cette occasion, 30 prix ont été décernés à des bénévoles qui ont su se démarquer par une contribution hors du commun.

« En décernant les prix Hosia, nous souhaitons mettre de l’avant le dévouement de plusieurs hommes et femmes profondément engagés au sein de la communauté lavalloise. Cette soirée hommage nous permet aussi de célébrer quelques-unes de nos valeurs fondamentales : l’ouverture, le respect et l’inclusion », mentionne Marc Demers, maire de Laval.

« Ce gala vise à faire rayonner les bénévoles et les organismes qui contribuent au bien-être des Lavallois. Laval foisonne de gens de cœur et Desjardins croit important de mettre en lumière ces travailleurs de l’ombre qui font une réelle différence dans la vie de leur communauté », précise Jacques Thibault.

Le jury de sélection, présidé par Isabelle Laplante, directrice générale de la Caisse Desjardins Saint-Martin-de-Laval, était composé de 9 personnes provenant du milieu des organismes lavallois et des services municipaux. Chaque lauréat a reçu un prix Hosia, une œuvre en argile fabriquée à la main par les artistes lavallois Serge Roy et Gregory Schlybeurt.

Pour une 8e année, l’Université de Montréal a contribué à l’événement en offrant deux iPad aux lauréats de la catégorie « Jeune bénévole » (moins de 18 ans au 1er mars 2018).

Élyse Marquis a assuré l’animation de ce gala avec la sincérité et le charme qu’on lui connait. Le chanteur québécois Martin Fontaine a, quant à lui, offert une prestation électrisante, et ce, pour le plus grand plaisir du public.

Pour connaître le nom des lauréats de l’édition 2018 du gala Hosia, vous pouvez consulter le site de la Ville au www.laval.ca/Pages/Fr/ Activites/prix-hosia.aspx. À partir du 21 mai, vous pourrez accéder aux photos de la soirée sur le compte Flickr de la Ville de Laval.