Le Canada et le Québec appuient un meilleur service de transport en commun pour les résidents de Laval

La ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, la députée fédérale de Vimy, Mme Eva Nassif, et le député de Laval-des-Rapides, M. Saul Polo, ont annoncé, le 11 mai, un investissement de plus de 26,8 millions de dollars pour la réalisation de 14 projets de la Société de transport de Laval (STL), somme provenant du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

Le gouvernement du Canada investira plus de 14,9 millions de dollars dans ces projets et le gouvernement du Québec accordera une aide financière de plus de 11,9 millions de dollars. L'Autorité régionale de transport métropolitain complétera le financement.

Parmi les projets qui bénéficieront de cette contribution, on compte l'acquisition et le remplacement d'autobus afin d'assurer la croissance du parc de véhicules et le maintien de l'âge moyen de ce dernier. L'aide financière servira également à l'installation d'équipements nécessaires à l'implantation d'une première ligne d'autobus totalement électrique et à la mise en place de nouvelles technologies qui amélioreront l'expérience client en accélérant la fluidité et le débit d'embarquement.

Une fois terminés, ces travaux rendront le système de transport en commun de Laval plus fiable, efficace et inclusif, répondant ainsi aux besoins immédiats de la communauté tout en prévoyant une augmentation future de l'achalandage.

« Je suis heureuse de souligner cette contribution destinée à réaliser des projets de transport durable, comme l'acquisition et le remplacement de 15 autobus ainsi que l'implantation d'une première ligne d'autobus entièrement électrique. Les investissements annoncés appuieront une économie axée sur une croissance propre qui profitera aux résidents de Laval pendant des générations », a souligné Mme Eva Nassif, députée fédérale de Vimy.

De son côté, le député de Laval-des-Rapides, M. Saul Polo, s’est dit particulièrement heureux que les gouvernements reconnaissent l’importance du transport dans la région de Laval. « Nous pouvons nous féliciter de ces investissements majeurs, qui garantiront aux familles d'ici une plus grande fluidité dans leurs déplacements. »

« Le Forum sur la mobilité durable et le transport collectif a permis aux 19 maires de présenter leur vision pour résoudre les importants enjeux de la congestion routière. Le transport collectif est au cœur de nos stratégies. La Ville de Laval se réjouit des investissements accordés par les gouvernements du Canada et du Québec pour la réalisation de projets novateurs par la STL, dont l'objectif premier est d'augmenter l'attrait du transport collectif auprès des Lavallois. Cet ensemble de projets, réalisés grâce au Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC), s'inscrit directement dans notre démarche visant à valoriser le transport actif et collectif, tout en diminuant nos émissions de GES. C'est assurément un pas dans la bonne direction », a renchérit le maire de Laval, M. Marc Demers.

Selon le vice-président du conseil d’administration de la Société de transport de Laval, M. Éric Morasse, les 14 projets approuvés permettront à la STL de moderniser ses équipements, mais également de maintenir son statut de chef de file en matière d’information aux usagers en temps réel et d’innovations sous toutes ses formes.

« La STL est très reconnaissante de cette nouvelle preuve de confiance des gouvernements du Canada et du Québec. Nous sommes particulièrement emballés par cette nouvelle mouture de projets, dont plusieurs marqueront l'histoire de la STL, notamment en matière d'électrification.»

Faits en bref