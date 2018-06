Une Lavalloise est nommée étudiante-chercheuse étoile pour le secteur de la santé

Grâce à sa collaboration avec les Fonds de recherche du Québec, l’Association pour la recherche au collégial (ARC) a remis le 8 mai 2018, lors du cocktail de clôture du colloque qu’elle tenait dans le cadre du 86e Congrès de l’Acfas, Amel Sarah Cherifi de Laval s'est vu décerner la mention étudiante-chercheuse étoile pour le secteur de la santé.

Amel Sarah Cherifi a étudié en sciences de la nature au collège de Bois-de-Boulogne. Dans sa lettre, elle se révèle passionnée pour la recherche et indique sa volonté ferme de partager ses éventuelles découvertes pour le bien de la santé publique. Elle y présente en effet la recherche à la fois comme un projet de vie et comme un projet pour changer des vies. L’originalité du texte tient notamment dans son ton, à la fois personnel et professionnel. C’est avec plaisir que les membres du comité ont décidé de lui décerner la mention étudiante-chercheuse étoile pour le secteur de la santé.

Pour conduire à l’obtention d’une mention, le dossier de candidature soumis pour les Prix étudiants de l’ARC devait obligatoirement comprendre une lettre dans laquelle la candidate ou le candidat exposaient leur intérêt pour la recherche, leurs aptitudes pour ce type d’activité ainsi que leurs intentions quant à la poursuite de leurs études. Les membres du comité d’évaluation ont retenu trois candidatures présentant une trame commune : une fascination pour la recherche et une curiosité qui puisent leurs racines dans l’enfance et qui s’expriment de façon éclatante aujourd’hui.