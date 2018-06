La Soirée révélation gourmande permet d'amasser 70 000 $

Le mardi 15 mai dernier avait lieu la 4e édition de l’événement-bénéfice annuel au profit de la Fondation du Collège Montmorency, la Soirée révélation gourmande, présentée par Desjardins.

La soirée s’est déroulée sur la scène de la Salle André-Mathieu alors que près de 225 convives ont eu le privilège de vivre une expérience gastronomique unique. Au total, 70 000 $ ont été amassés, et ce, grâce aux commanditaires, donateurs et invités.

Sous la présidence d’honneur de monsieur Sylvain Courcelles, directeur général de la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval, le chef invité, Jonathan Garnier, a offert un menu digne des grandes occasions.

Plusieurs grands partenaires étaient de la partie, dont Chartwells qui a offert les deux succulentes bouchées desserts, ainsi que le Collège Montmorency et l’équipe de [co]motion qui ont fourni un appui inestimable à la réussite de cette soirée.

Chacun des six services était accompagné d’un vin soigneusement choisi par l’agence de vin réZin et commenté par le sommelier Patrick Blondin. L’accueil, le service, les photos et la prestation de danse étaient offerts grâce au talent d’une cinquantaine d’étudiants bénévoles du Collège – Techniques de tourisme, Gestion d’un établissement de restauration, Arts visuels, danse et Techniques de sécurité incendie – qui ont grandement contribué au succès de la soirée, pour le plus grand plaisir des invités.

« Cette Soirée révélation gourmande est l’événement phare de notre année en termes de collecte de fonds et nous étions ravis d’offrir à nos généreux donateurs une soirée haute en gastronomie, en plus d’un vidéo hommage des étudiants qui ont témoigné de l’impact de leur générosité. Ce cocktail est pour nous l’occasion de remercier sincèrement tous les acteurs qui ont à cœur le développement des jeunes montmorenciens. Après tout, nos efforts leur sont entièrement dédiés et la Fondation travaille activement, jour après jour, afin de pouvoir les soutenir adéquatement dans leur cheminement au Collège par l’entremise de nos différents programmes de bienfaisance », souligne Christine Laprise, directrice générale de la Fondation du Collège Montmorency.