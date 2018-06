L'entreprise Régulvar a été récompensée lors du Gala des Mérites du français de OQLF

L’Office québécois de la langue française a récompensé, le 17 mai dernier, l'entreprise Lavalloise, Régulvar, à l’occasion du Gala des Mérites du français de l’Office québécois de la langue française.

À cette occasion, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a remis cinq prix en francisation des personnes immigrantes à des Québécoises et des Québécois ainsi qu’à des organisations pour souligner leurs accomplissements et récompenser leur dévouement. Il a également honoré un professeur de français, langue d’intégration et de cohésion sociale.

« Je félicite les lauréates et les lauréats désignés par l’Office québécois de la langue française lors du Gala des Mérites du français 2018. En soulignant des réalisations qui témoignent de la vivacité de notre langue et qui ancrent celle-ci dans la réalité des citoyens, cette soirée illustre bien l’engagement et la passion d’une multitude de Québécoises et de Québécois qui sont fiers de protéger et de promouvoir la langue française. L’événement de ce soir démontre qu’ensemble on peut parler positivement de la richesse que constitue notre langue commune », a souligné Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française.

« La maîtrise du français est incontournable pour participer au marché du travail. Avec les Mérites en francisation, nous saluons les personnes immigrantes non francophones qui ont mis les efforts nécessaires pour apprendre une nouvelle langue. Elles démontrent ainsi leur volonté de s’intégrer à la société québécoise et d’y contribuer pleinement. Nous saluons également le travail des partenaires qui œuvrent dans le domaine de la francisation ainsi que les entreprises qui contribuent à la francisation des personnes immigrantes. Bravo aux lauréates et aux lauréats, et félicitations à toutes les personnes honorées lors de ce gala », renchérit David Heurtel, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.