5 façons pas chères d'adopter un mode de vie sain

Avoir un mode de vie sain est de plus en plus tendance : nouveaux régimes, nouveau mode de vie, nouvelles croyances, tout est bon pour prendre le chemin de la raison. Mais adopter un mode de vie sain, cela requiert parfois quelques sacrifices, par rapport à de mauvaises habitudes. Voici donc 5 façons pas chères de l’adopter, sans difficulté !

Organisez votre plan alimentaire

Le meilleur moyen d’adopter un mode de vie sain sans perdre d’argent, c’est de mettre en place un plan ou un programme alimentaire. Celui-ci peut être réalisé selon plusieurs objectifs :

Un programme de remise en forme alimentaire, pour apprendre à rééquilibrer votre alimentation

Un programme de perte de poids alimentaire, pour éliminer les kilos superflus

Un programme avec un régime spécifique

Dans tous les cas, organiser votre plan alimentaire vous permettra de gagner plusieurs dizaines de dollars par semaine. Comment ? Simplement parce que vous pourrez élaborer une liste de courses efficace : vous ne craquerez pas dans les rayons pour des produits qui n’étaient pas prévus à l’origine, et vous n’achèterez que ce dont vous avez besoin.

De plus, c’est un bon moyen de suivre son alimentation : pauvre en sel, en matières grasses… Peu importe votre situation !

Ne modifiez pas vos habitudes, faites des substitutions

Lorsque l’on parle de manger sain, on imagine tout de suite devoir bouleverser l’ensemble de ses habitudes, et que cela peut coûter cher. Par exemple, remplacer sa vaisselle en plastique par des accessoires en verre, acheter un nouveau mixeur, ect. En réalité, adopter un mode de vie sain ne s’accompagne pas de dépenses faramineuses.

La clé pour cela est simplement de faire de la substitution. En quoi cela consiste-t-il ? Vous aviez l’habitude de manger des chips en rentrant le soir ? Désormais, prenez plutôt des galettes de riz surmontées d’une cuillère de beurre de cacahuète.

Faites le point sur ce que vous êtes prêt à laisser tomber, et ce que pourquoi vous ne l’êtes pas. Aussi, concernant le sport, il n’est pas nécessaire d’investir dans un abonnement au gym : il suffit de marcher jusqu’à la prochaine station, ou bien de faire quelques séances d’abdos le matin avant de partir. Adopter un rythme de vie sain, c’est trouver son rythme à soi, c’est donc parfaitement économique.

Optez pour un guide, comme un livre

C’est un excellent moyen de vous guider à travers votre rééquilibrage et votre volonté de substituer de nouvelles habitudes. Il vous donnera plus d'infos et d'articles sur la vie saine. Il existe d’ailleurs plusieurs catégories de livres :

Ceux qui expliquent certains modes de vie sains, comme le véganisme ou le végétarisme

Ceux qui donnent des conseils pour mettre en place ces modes de vie

Ceux qui présentent des recettes de cuisine

Vous pouvez aussi en prendre trois et faire d’une pierre… Trois coups ! Comptez entre 9,99$ et 45,99$ pour un livre de qualité, écrit par des professionnels de la santé, de la nutrition et du sport.

Adoptez de bonnes habitudes

On ne parle pas ici de substitution, mais bien d’habitudes globales, d’autant qu’elles ne coûtent absolument rien. Parmi les mauvaises habitudes à bannir, on retrouve :

Le grignotage compulsif, qui peut vous faire économiser entre 25$ et 50$ par semaine

Les boissons sucrées ou alcoolisées, à consommer avec modération

Le manque de pratique sportive, qu’il est très facile de combler sans dépenser un dollar

Un mode de vie sain se résume comme étant un régime alimentaire bon pour votre organisme, mais aussi votre esprit. Qu’il s’agisse de perte de poids ou de meilleur équilibre, il faut vous sentir bien.

Ne vous munissez que du nécessaire !

Autre moyen d’adopter un rythme de vie sain de façon pas chère est de ne s’encombrer que du nécessaire. En effet, trop souvent, un changement radical d’habitudes entraîne des achats compulsifs, qui se révèlent inutiles sur le long terme. Ce n’est pas que les produits sont inutiles en eux-mêmes, mais simplement que leur utilisation n’est pas appropriée à votre situation.

Alors, avant de faire des dépenses, vérifiez si vous en aurez l’utilité, sur du long terme !

Pour adopter un mode de vie sain sans se ruiner, rien de tel que d’opter pour ces quelques solutions, parfaitement économiques ! À vous ensuite de trouver l’option qui vous convient le mieux au quotidien.