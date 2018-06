4 raisons de parler une langue étrangère

Article commandité

Parler une langue étrangère est un atout à plus d’un titre sur le plan intellectuel, professionnel et culturel en plus de ses bienfaits reconnus pour la santé. On dit même qu’il faudrait apprendre une nouvelle langue tous les dix ans pour rester en forme ! Le point sur les vertus de cet apprentissage.

1) Un impact certain sur la santé

Les études menées sur le sujet montrent que l’apprentissage d’une langue étrangère fait travailler les neurones, certes ! Mais il favoriserait aussi une meilleure flexibilité cognitive et développerait nos facultés intellectuelles.

Sur le plan médical, les bilingues développeraient plus tard que les autres la maladie d’Alzheimer. Une étude américaine démontre également qu’apprendre une autre langue améliore les facultés cognitives : les tests réalisés auprès d’enfants bilingues prouvent que le calcul mental par exemple ou la reproduction de blocs de couleur sont effectués bien plus rapidement.

2) De meilleures perspectives d’emploi

La maîtrise d’une langue, l’anglais en particulier, ou l’espagnol, offre des perspectives d’emploi élargies. Les langues étrangères sont importantes dans les études, mais aussi face à un recruteur qui choisira prioritairement un candidat bilingue pour le même poste.

Savoir communiquer dans une autre langue permet d’évoluer au sein de son entreprise. C’est même devenu une nécessité dans la plupart des secteurs d’activités : ingénierie, sciences, commerce, industrie, informatique… Prendre des cours de langues à Montréal adaptés à votre budget est donc un investissement payant si l’on considère en plus que l’apprentissage à l’école reste très scolaire.

3) Une ouverture sur le monde

Apprendre une langue permet de découvrir d’autres cultures, d’autres façons de penser. Les voyages sont ainsi plus enrichissants, les déplacements plus faciles, les échanges avec des locuteurs natifs également, sans compter la compréhension des menus dans les restaurants, la lecture de la presse étrangère, les films en version originale !..

4) Une plus grande confiance en soi

Relever un défi, mesurer ses progrès est à la fois gratifiant et motivant. Les échanges au sein du groupe ou avec le professeur se développent. Vous n’avez plus peur de mal communiquer parce que vous vous rendez compte que les autres font des erreurs eux aussi, de prononciation ou d’accent. Certaines mises en situation vous obligeront même à vaincre votre timidité. À force d’entraînement et d’immersion dans la langue, grâce aux films ou aux séries en complément des cours par exemple, vous prendrez davantage confiance en vous.

L’apprentissage d’une langue étrangère procure de nombreuses satisfactions sur bien des plans.