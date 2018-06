Démaquillage : 7 erreurs à éviter

Article commandité

La peau se régénère la nuit, il est donc indispensable de bien la démaquiller avant de se coucher. Pour autant, entre les produits à utiliser et les gestes à accomplir, nous commettons souvent des erreurs et le résultat final n’est pas celui attendu. Voici donc quelques erreurs à éviter absolument !

1) Un produit démaquillant inadapté

Un produit démaquillant ne doit pas nous faire utiliser une tonne de disques de coton ni nous obliger à nous frotter la peau énergiquement. L’épiderme est bien trop agressé. Le démaquillage doit se faire en douceur. Optez pour une eau cellulaire Esthederm adaptée à tout type de peau. Elle ne nécessite aucun rinçage. Fraîche et légère, elle hydrate la peau.

2) Se démaquiller avec les mains sales

On a souvent le réflexe de se laver les mains après. Grossière erreur, nos mains sont pleines de bactéries… Si en plus on applique un soin de nuit, mieux vaut qu’elles soient propres !

3) Ne pas frotter la peau

Certaines zones sont plus fragiles que d’autres. Les yeux par exemple doivent être démaquillés à l’aide de deux cotons imbibés appliqués simplement sur les paupières quelques secondes, le temps de dissoudre le maquillage. Retirer ensuite l’excédent délicatement.

4) Ne pas être méthodique

Si vous finissez votre démaquillage par les yeux, il y a de fortes chances pour que votre visage soit barbouillé de nouveau. Commencez par les zones les plus foncées, les paupières puis le rouge à lèvres. Si vous utilisez du waterproof, enlevez-le avec un produit gras spécifique. Puis finissez par les joues, le front, le nez, le menton et le cou.

5) Ne pas se démaquiller les lèvres

La peau des lèvres est très fine. Même si vous ne la maquillez pas beaucoup, il reste des résidus. Procédez comme pour les paupières et hydratez-les ensuite avec votre contour des yeux.

6) Ne pas se démaquiller plus en profondeur

De temps en temps, il est nécessaire de nettoyer sa peau avec une brosse à visage et un savon surgras pour déloger toutes les impuretés.

7) Ne pas hydrater

Après le démaquillage, appliquer un tonique sur votre visage puis un soin de nuit. L’idéal est de commencer par un sérum gorgé d’éléments nutritifs puis de terminer par une crème riche.

Si vous êtes adeptes des huiles, celle de macadamia est parfaite pour les peaux sèches. En cas de peau grasse, préférez l’huile de noisettes.

Plus d’excuses pour mal faire notre routine de beauté !